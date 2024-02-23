Официально: Нганну дебютирует в PFL против победителя боя Бейдер – Феррейра
Фрэнсис Нганну узнал, с кем проведет дебютный бой в PFL.
Как сообщает пресс-служба PFL, бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну встретится с победителем боя между Райаном Бейдером и Ренаном Феррейрой, который состоится 24 февраля.
Нганну подписал контракт с PFL в 2023 году, но с тех пор не провел в лиге ни одного поединка. Камерунец дебютировал в боксе, проиграв Тайсону Фьюри, а в марте-2024 подерется с Энтони Джошуа.
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