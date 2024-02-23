Официально: Нганну дебютирует в PFL против победителя боя Бейдер – Феррейра

Фрэнсис Нганну узнал, с кем проведет дебютный бой в PFL.

Как сообщает пресс-служба PFL, бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну встретится с победителем боя между и Ренаном Феррейрой, который состоится 24 февраля.

Нганну подписал контракт с в 2023 году, но с тех пор не провел в лиге ни одного поединка. Камерунец дебютировал в боксе, проиграв , а в марте-2024 подерется с .

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