Конор Макгрегор: «Супербоул уступает только возвращению Мака в октагон этим летом!»

Теги UFC MMA Супербоул Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор намекнул, что вернется в UFC летом.

«Воскресный Супербоул – один из самых ярких спортивных дней для моих друзей в Штатах, уступающий только возвращению Мака в октагон этим летом!» – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

Отметим, что в матче за Супербоул «Канзас-Сити» обыграл «Сан-Франциско» 25:22.

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7 комментариев
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Раздутое эго у этого парня...
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"Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями" - добавил Конор
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Ответ Ivan Sokolov
А кто такой Мак? Или он о себе в третьем лице заговорил?
Роберт Мак, бывший зенитовец.
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Кому он нужен сейчас? С блогерами биться только…
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А кто такой Мак? Или он о себе в третьем лице заговорил?
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Какой октагон, каким летом. Продолжай пробухивать здоровье на яхте, и не занимайся всякой ерундой типа боев с чен ченами.
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