Конор Макгрегор: «Супербоул уступает только возвращению Мака в октагон этим летом!»

Конор Макгрегор намекнул, что вернется в UFC летом.

«Воскресный Супербоул – один из самых ярких спортивных дней для моих друзей в Штатах, уступающий только возвращению Мака в октагон этим летом!» – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

Отметим, что в матче за Супербоул «Канзас-Сити» обыграл «Сан-Франциско» 25:22.

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