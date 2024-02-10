Конор об анонсе Уайта во время Супербоула: «Я на UFC 300?»

Конор Макгрегор вновь заявил о желании подраться на UFC 300.

Конор выложил в соцсетях видео, на котором президент UFC Дана Уайт объявляет выход Макгрегора на пресс-конференцию перед боем с Флойдом Мейвезером в 2017 году.

«UFC 300? Анонс во время Супербоула?» − подписал публикацию бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Напомним, что UFC 300 состоится в Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 14 апреля. Пока у турнира нет главного боя. Макгрегор в последний раз дрался летом-2021, когда сломал ногу в поединке с Дастином Порье.

Супербоул состоится в ночь на 12 февраля.

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