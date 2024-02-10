Конор об анонсе Уайта во время Супербоула: «Я на UFC 300?»

Теги UFC Дана Уайт MMA Конор Макгрегор UFC 300 Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор вновь заявил о желании подраться на UFC 300.

Конор выложил в соцсетях видео, на котором президент UFC Дана Уайт объявляет выход Макгрегора на пресс-конференцию перед боем с Флойдом Мейвезером в 2017 году.

«UFC 300? Анонс во время Супербоула?» − подписал публикацию бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Напомним, что UFC 300 состоится в Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 14 апреля. Пока у турнира нет главного боя. Макгрегор в последний раз дрался летом-2021, когда сломал ногу в поединке с Дастином Порье.

Супербоул состоится в ночь на 12 февраля.

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7 комментариев
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Хватит травить байки о возвращении)
Единственный смысл возвращения это получить соперника которому невозможно проиграть и завершить карьеру победой .... Тони Фергюсон идеальный вариант)
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Ответ Trash Talking
Даже если МакГрегору суждено подраться на UFC 300, то точно не в главном бою. Давайте Фёдору и Леснару контракт на 1 бой и сводите их друг против друга наконец! Этот бой покрыл бы все остальные, даже если там будет 10 прелимов.
неактуально и по форме и по возрасту
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+4
Даже если МакГрегору суждено подраться на UFC 300, то точно не в главном бою. Давайте Фёдору и Леснару контракт на 1 бой и сводите их друг против друга наконец! Этот бой покрыл бы все остальные, даже если там будет 10 прелимов.
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Ответ Издательство Trust Me, Bro
Великое время Макгрегора уже прошло. Ни он, ни UFC уже не интересны большинству.
Ну скажем так, ЕЩЁ НА РАЗОК выход Макгрегора точно вызовет немалый интерес. 100%.
Но только при условии что он реально проведëт длинный подготовительный лагерь, приводет себя в форму и соперник хотя бы из среднячков будет.
Я бы даже сам с интересом посмотрел, многие уверен тоже.

А так канеш смешно. К середине апреля Конор максимум успеет бокалы из под вискаря со стола убрать,, а не нормально подготовиться к бою с нормальным соперником, а не мешком)
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Нет, ты на UFC 301
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