Конор об анонсе Уайта во время Супербоула: «Я на UFC 300?»
Конор Макгрегор вновь заявил о желании подраться на UFC 300.
Конор выложил в соцсетях видео, на котором президент UFC Дана Уайт объявляет выход Макгрегора на пресс-конференцию перед боем с Флойдом Мейвезером в 2017 году.
«UFC 300? Анонс во время Супербоула?» − подписал публикацию бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.
Напомним, что UFC 300 состоится в Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 14 апреля. Пока у турнира нет главного боя. Макгрегор в последний раз дрался летом-2021, когда сломал ногу в поединке с Дастином Порье.
Супербоул состоится в ночь на 12 февраля.
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Единственный смысл возвращения это получить соперника которому невозможно проиграть и завершить карьеру победой .... Тони Фергюсон идеальный вариант)
Но только при условии что он реально проведëт длинный подготовительный лагерь, приводет себя в форму и соперник хотя бы из среднячков будет.
Я бы даже сам с интересом посмотрел, многие уверен тоже.
А так канеш смешно. К середине апреля Конор максимум успеет бокалы из под вискаря со стола убрать,, а не нормально подготовиться к бою с нормальным соперником, а не мешком)