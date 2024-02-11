UFC Vegas 86: Херманссон победил Пайфера, Петросян проиграл Виейре и другие бои

В Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 11 февраля прошел турнир UFC Vegas 86. В главном событии состоялся бой в среднем весе между (24-8) и Джо Пайфером (12-3). Херманссон победил единогласным решением судей.

Другие бои вечера:

Дэн Иге (18-7) нокаутировал Андрэ Фили (23-11) в первом раунде;

Роберт Брыжек (17-6) проиграл (20-5) единогласным решением судей;

Брэд Таварес (21-8) нокаутировал Грегори Родригеса (14-6) в третьем раунде;

Майкл Джонсон (22-19) победил Дарриуса Флауэрса (12-7-1) единогласным решением судей;

Родолфо Виейра (10-2) победил (9-3) удушающим в первом раунде.

Взвешивание перед UFC Vegas 86: Херманссон легче Пайфера