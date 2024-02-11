UFC Vegas 86: Херманссон победил Пайфера, Петросян проиграл Виейре и другие бои
В Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 11 февраля прошел турнир UFC Vegas 86. В главном событии состоялся бой в среднем весе между Джеком Херманссоном (24-8) и Джо Пайфером (12-3). Херманссон победил единогласным решением судей.
Другие бои вечера:
- Дэн Иге (18-7) нокаутировал Андрэ Фили (23-11) в первом раунде;
- Роберт Брыжек (17-6) проиграл Игорю Потере (20-5) единогласным решением судей;
- Брэд Таварес (21-8) нокаутировал Грегори Родригеса (14-6) в третьем раунде;
- Майкл Джонсон (22-19) победил Дарриуса Флауэрса (12-7-1) единогласным решением судей;
- Родолфо Виейра (10-2) победил Армена Петросяна (9-3) удушающим в первом раунде.
Там поляк выходит, я думаю, брат что ли, того что дрался уже, очень похожи, а это повтор оказывается.
Хитрецы ***** 😂
Да, я смотрю этот кард с прелимов)
Нормальных комментаторов 10% наверное от всех что есть и я сомневаюсь, что к ним относятся DC, Круз или Роган, но спорить тут не буду.
Я сам в состоянии разобраться, что происходит в октагоне, мне для этого не нужны комментаторы, но ты действительно думаешь, что Баранчук или Володин не разбираются?)
То что бой Потери не показали это бред конечно, но простите за каламбур, не велика потеря 😅