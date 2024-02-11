UFC Vegas 86: Херманссон победил Пайфера, Петросян проиграл Виейре и другие бои

Теги UFC MMA Брэд Таварес Армен Петросян Майкл Джонсон Джек Херманссон Игорь Потеря Дэн Иге Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 11 февраля прошел турнир UFC Vegas 86. В главном событии состоялся бой в среднем весе между Джеком Херманссоном (24-8) и Джо Пайфером (12-3). Херманссон победил единогласным решением судей.

Другие бои вечера:

  • Дэн Иге (18-7) нокаутировал Андрэ Фили (23-11) в первом раунде;
  • Роберт Брыжек (17-6) проиграл Игорю Потере (20-5) единогласным решением судей;
  • Брэд Таварес (21-8) нокаутировал Грегори Родригеса (14-6) в третьем раунде;
  • Майкл Джонсон (22-19) победил Дарриуса Флауэрса (12-7-1) единогласным решением судей;
  • Родолфо Виейра (10-2) победил Армена Петросяна (9-3) удушающим в первом раунде.

Взвешивание перед UFC Vegas 86: Херманссон легче Пайфера

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10 комментариев
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А давно матч начал вместо боёв украинцев, повторять бои этого же карда?)

Там поляк выходит, я думаю, брат что ли, того что дрался уже, очень похожи, а это повтор оказывается.

Хитрецы ***** 😂

Да, я смотрю этот кард с прелимов)
+5
-2
+3
Ответ Иван Гильди
Кто в курсе Потеря выйграл или нет?
Победа решением
+2
0
+2
Потеря опять потерялся куда-то...
+2
-1
+1
Ответ SGambler
Как можно смотреть на матчтв с их убогими комментаторами? Тем более после подобного, когда вместо мэйн карда тебе включают прелимы, в интернете полно нормальных трансляций. Конечно Кормье и Круз сами не ахти комментаторы, но по крайней мере они разбираются в том, что происходит в октагоне.
Ну смотри пожалуйста в интернете трансляции, а я хочу смотреть комфортно через смарт, и не искать ничего.

Нормальных комментаторов 10% наверное от всех что есть и я сомневаюсь, что к ним относятся DC, Круз или Роган, но спорить тут не буду.

Я сам в состоянии разобраться, что происходит в октагоне, мне для этого не нужны комментаторы, но ты действительно думаешь, что Баранчук или Володин не разбираются?)

То что бой Потери не показали это бред конечно, но простите за каламбур, не велика потеря 😅
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