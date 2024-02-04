UFC Fight Night 235: Имавов – Долидзе, Браун нокаутировал Салихова и другие бои

В Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 4 февраля проходит турнир UFC Fight Night 235. В главном событии турнира состоится бой в среднем весе между (12-2) и Нассурдином Имавовым (12-4).

Другие бои турнира:

(18-5-1) победил (27-13) единогласным решением судей;

Рэнди Браун (18-5) нокаутировал (19-5) в первом раунде;

Вивьен Арауджо (12-6) проиграла Наталии Силве (17-5-1) единогласным решением судей;

Бой Алиасхаба Хизриева (12-0) и (26-8) признан несостоявшимся из-за ненамеренного тычка в глаз в первом раунде. Мурадов не смог продолжить поединок;

Гилберт Урбина (7-3) проиграл нокаутом Чарльзу Радтке (9-3) в первом раунде.

Взвешивание перед UFC Fight Night 235: Имавов легче Долидзе, Браун и Салихов показали одинаковый вес