UFC Fight Night 235: Имавов – Долидзе, Браун нокаутировал Салихова и другие бои

Теги UFC MMA Муслим Салихов Ренато Мойкано Роман Долидзе Махмуд Мурадов Алиасхаб Хизриев Дрю Добер Нассурдин Имавов Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 4 февраля проходит турнир UFC Fight Night 235. В главном событии турнира состоится бой в среднем весе между Романом Долидзе (12-2) и Нассурдином Имавовым (12-4).

Другие бои турнира:

  • Ренато Мойкано (18-5-1) победил Дрю Добера (27-13) единогласным решением судей;
  • Рэнди Браун (18-5) нокаутировал Муслима Салихова (19-5) в первом раунде;
  • Вивьен Арауджо (12-6) проиграла Наталии Силве (17-5-1) единогласным решением судей;
  • Бой Алиасхаба Хизриева (12-0) и Махмуда Мурадова (26-8) признан несостоявшимся из-за ненамеренного тычка в глаз в первом раунде. Мурадов не смог продолжить поединок;
  • Гилберт Урбина (7-3) проиграл нокаутом Чарльзу Радтке (9-3) в первом раунде.

Взвешивание перед UFC Fight Night 235: Имавов легче Долидзе, Браун и Салихов показали одинаковый вес

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13 комментариев
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Просто откровенно палец воткнул в глаз, за такое сразу надо очко снимать.
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Постарел конечно Муслим
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Первый бой мэйнкарда вышел бодрым. Хороший удар донес Радке
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Ответ SGambler
Просто откровенно палец воткнул в глаз, за такое сразу надо очко снимать.
Столько времени и денег потраченных зря
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Казах Мстюн обделался. Хизриев решил подстраховаться чтоб серднячку не проиграть и перестарался.
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Удары Долидзе за километр можно разглядеть
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Грузинча сдулся
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мы тут гадали говорит ли имавов по русски и тут он показал свои знания))
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