Комментатор UFC Аник извинился за критику фанатов: «Тяжело, когда мою честность ставят под сомнение»

Теги UFC MMA Бокс/MMA/UFC

Джон Аник извинился перед фанатами ММА, которых ранее раскритиковал за токсичность.

«На прошлой неделе я поддался эмоциям во время записи подкаста из-за обвинений в предвзятости в ходе работы на UFC 297. Были сделаны несколько комментариев, о которых я сожалею.

Удивительно, насколько эти слова были искажены и превращены в сенсацию, но мне стоит быть ответственнее.

Проведение номерного турнира отнимает много сил, так что мне тяжело, когда моя честность ставится под сомнение.

Это не оправдывает меня, просто я вспыльчивый и страстный парень. Иногда эмоции берут надо мной верх.

Тех, кого я обидел, прошу меня извинить. У меня не было плохих намерений. На протяжении 12 лет я открыт для фанатов, чем очень горжусь. И это не изменится», – написал в соцсетях комментатор UFC Джон Аник.

Комментатор UFC Джон Аник – о фанатах MMA: «Когда случается близкий бой, возникает болото негатива. Я достиг точки кипения. Слишком много злобы и неуважения»

Стрикленд ответил Анику на критику фанатов ММА: «Эти люди – причина, по которой тебе платят»

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