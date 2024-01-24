Хабиб ответил Холанду: «Увидимся в Манчестере, мой друг»

Хабиб Нурмагомедов заявил, что планирует встретиться с Эрлингом Холандом в Манчестере.

«Скоро встретимся в Манчестере, мой друг», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

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