Хабиб ответил Холанду: «Увидимся в Манчестере, мой друг»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Эрлинг Холанд Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов заявил, что планирует встретиться с Эрлингом Холандом в Манчестере.

«Скоро встретимся в Манчестере, мой друг», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. 

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20 комментариев
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“Send me location”, добавил Хабиб.
+19
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+18
Ответ Vint-Z
А Хабиб- это кто? Откуда Холланду его знать?
Хабиб, это тот с кем Холланд выложил фотографию в обнимку и подписал "Легенда". Что у вас так подпаливает то, сударь?)))
+19
-5
+14
Ответ Pierre Dunn
хабабип типо реинкарнация курицина.. Всех в френдлист добавляет..
Хабиба реально во всем мире знают. в отличие от Курицына.
+10
-3
+7
Ответ Vint-Z
А Хабиб- это кто? Откуда Холланду его знать?
Ну наверное знает, если с ним фоткается и пишет легенда
+10
-3
+7
Ответ ХавиГави_Паратрупер
“Send me location”, добавил Хабиб.
“Give me your chicken ” - завершил свое обращение бывший чемпион UFC
+4
0
+4
хабабип типо реинкарнация курицина.. Всех в френдлист добавляет..
+7
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Понятно. Спасибо за информацию.
+4
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+2
У Хабиба каждый новый топ-футболист друг?)
+3
-2
+1
Ответ Vint-Z
А Хабиб- это кто? Откуда Холланду его знать?
Это ты кто? Хабиб — непобежденная суперзвезда смешанных единоборств. И я более чем уверен, что ты это тоже знал. Хабиба знают, ценят и уважают по всему миру, но только не в России.
+7
-6
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Ответ Vint-Z
А Хабиб- это кто? Откуда Холланду его знать?
самый великий нюхатель бондажа в истории UFC
+4
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+1
Ответ Vint-Z
А Хабиб- это кто? Откуда Холланду его знать?
Хабиб например, самый популярный в мире россиянин, в соцсетях. насколько я знаю.
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Холланд: давай давай братан
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Не друг ты мне…
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- но я не могу ходить на матчи Юнайтед.. ответил Холанд..
- со мной можно..парировал Хабиб..
- со мной можно..))
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Ответ Даниял Капланов
Это ты кто? Хабиб — непобежденная суперзвезда смешанных единоборств. И я более чем уверен, что ты это тоже знал. Хабиба знают, ценят и уважают по всему миру, но только не в России.
Ахаха, непобежденная суперзвезда))) У таких как ты мамкиных борцунов может и звезда.
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Ответ Мукунку хороший
- но я не могу ходить на матчи Юнайтед.. ответил Холанд.. - со мной можно..парировал Хабиб.. - со мной можно..))
зато может им Хет трики накидывать.
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