Мухаммад объяснил, почему дерется в Рамадан: «Я не напрягаюсь из-за боя, потому что отдаю всю энергию Богу»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Белал Мухаммад считает, что лучше выступает во время Рамадана.

«Думаю, что становлюсь лучше как человек, мужчина и мусульманин. Когда я в правильном душевном состоянии и спокоен, тогда у меня лучшая форма. В Рамадан я нахожусь на высоте.

Эта ментальная сила оказывается вместе со мной в клетке. Спокойствие, которое ощущаю в неделю перед боем, – это совсем другое ощущение. Я не напрягаюсь из-за боя.

Весь этот месяц отдаю свое время, энергию и дух Богу, поэтому мне не нужно напрягаться из-за таких вещей. Я думаю, что это делает меня намного лучше», – сказал полусредневес UFC Белал Мухаммад.

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4 комментария
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Такие слова)) главное пафоса накинуть по-больше, как будто ведет неравный бой с самим иблисом, а не с неверными за доллары))
+5
0
+5
Эффект плацебо в самом ярком его проявлении
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0
+4
Ответ seppblatter@mail.ru
Такие слова)) главное пафоса накинуть по-больше, как будто ведет неравный бой с самим иблисом, а не с неверными за доллары))
Особенно нелепо это выглядит зная, что хозяин UFC потомственный еврей )))
+3
0
+3
Ответ DAI1980
Особенно нелепо это выглядит зная, что хозяин UFC потомственный еврей )))
Это еврей, того кого надо еврей
+1
0
+1
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