Мухаммад объяснил, почему дерется в Рамадан: «Я не напрягаюсь из-за боя, потому что отдаю всю энергию Богу»

Белал Мухаммад считает, что лучше выступает во время Рамадана.

«Думаю, что становлюсь лучше как человек, мужчина и мусульманин. Когда я в правильном душевном состоянии и спокоен, тогда у меня лучшая форма. В Рамадан я нахожусь на высоте.

Эта ментальная сила оказывается вместе со мной в клетке. Спокойствие, которое ощущаю в неделю перед боем, – это совсем другое ощущение. Я не напрягаюсь из-за боя.

Весь этот месяц отдаю свое время, энергию и дух Богу, поэтому мне не нужно напрягаться из-за таких вещей. Я думаю, что это делает меня намного лучше», – сказал полусредневес UFC Белал Мухаммад.

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