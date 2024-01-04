Официально: Веттори подерется с Алленом на UFC Vegas 89

Теги UFC MMA Марвин Веттори Бокс/MMA/UFC

Марвин Веттори подерется с Бренданом Алленом на UFC Vegas 89.

Бой состоится 6 апреля в Лас-Вегасе (США).

30-летний Веттори последний раз выходил в октагон в июне 2023 года, уступив Джареду Каннониру единогласным решением судей. У него 19 побед, семь поражений и одна ничья.

28-летний Аллен дрался в ноябре 2023 года в рамках турнира UFC Fight Night 232, победив Пола Крейга удушающим приемом в третьем раунде. На его счету 23 победы и пять поражений.

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