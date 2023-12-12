Гаджи Автомат может дебютировать в Медиалиге: «У меня есть одно серьезное предложение, уже начал тренировки»

Теги Кулачные бои Гаджи Наврузов Winline Медиалига Бокс/MMA/UFC

Гаджи Наврузов рассказал, что может перейти в клуб Медиалиги.

«Я уже начал тренировки футбольные и не хочу пока говорить, в какую медийную команду могу попасть, у меня есть одно серьезное предложение, жду и надеюсь, что в ближайшее время мы подпишем контракт, там одна очень сильная команда заходит.

С понедельника с отцом хочу начать плотно тренироваться. Так я тренируюсь два-три раза в день, но руку постоянно нагружать тяжело, так что из-за этого перешел на ноги. Если чуть-чуть подождете, увидите, как залечу в Медиалигу», – сказал боец на голых кулаках и бывший футболист сборной России до 19 лет Гаджи «Автомат» Наврузов.

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