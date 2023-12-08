ACA 167: Байдулаев задушил Диаса, Местоев победил Яманбаева

В Уфе (Башкортостан) состоялся АСА 167. В главном событии турнира прошел бой в рамках Гран-при в легчайшем весе между Мехди Байдулаевым и Гилберто Диасом.

Результаты боев основного карда:

Мехди Байдулаев (16-2) победил Гилберто Диаса (28-7-2) удушающим приемом в первом раунде;



Хакран Диас (27-11-1) проиграл Венеру Галиеву (38-15) нокаутом в первом раунде;



Абубакар Местоев (13-3) победил Руслана Яманбаева (11-11-1) нокаутом в первом раунде;



Алтынбек Мамашов (18-5-1) победил Михаила Дорошенко (11-6) единогласным решением судей.