Владелец AMC Fight Nights: «Не проводим турниры в Дагестане. Там тяжело соблюдать меры безопасности»

В AMC Fight Nights рассказали, почему не проводят турниры в Дагестане.

«Это большая проблема, начнутся вот эти: «Дай по-братски...» Будет тяжело. И меры безопасности тяжело там соблюдать, потому что прорываются, скандалы там, дагестанские бойцы сами начинают неправильно себя вести.

Поэтому Камил Гаджиев не хочет проводить там турниры. Весь головняк брать на себя», – сказал владелец AMC Fight Nights Амир Мурадов.

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