Владелец AMC Fight Nights: «Не проводим турниры в Дагестане. Там тяжело соблюдать меры безопасности»

Теги MMA AMC Fight Nights Камил Гаджиев Бокс/MMA/UFC

В AMC Fight Nights рассказали, почему не проводят турниры в Дагестане.

«Это большая проблема, начнутся вот эти: «Дай по-братски...» Будет тяжело. И меры безопасности тяжело там соблюдать, потому что прорываются, скандалы там, дагестанские бойцы сами начинают неправильно себя вести.

Поэтому Камил Гаджиев не хочет проводить там турниры. Весь головняк брать на себя», – сказал владелец AMC Fight Nights Амир Мурадов.

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Гаджиев – о собрании глав промоушенов: «Мы стараемся сделать так, чтобы индустрия жила по единым правилам»

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1 комментарий
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Так там же самые безопасные регионы. Руководители республик не раз говорили. Я им верю!
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