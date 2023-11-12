13-летняя дочь чемпиона мира по боксу Григория Дрозда погибла, выпав с 13-го этажа в Москве

Погибла 13-летняя дочь чемпиона мира по боксу Григория Дрозда.

По информации «Московского комсомольца», трагедия произошла накануне вечером в Хорошевском районе. Вся семья – жена, дочь и два сына (9 и 16 лет) – находилась в квартире на улице Авиаконструктора Сухого.

Предварительно, у девочки произошел конфликт с родителями. Школьницу обнаружили под окнами дома с травмами, характерными для падения с высоты. Девочка скончалась в машине скорой помощи.

Следователи проводят проверку.