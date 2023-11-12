13-летняя дочь чемпиона мира по боксу Григория Дрозда погибла, выпав с 13-го этажа в Москве

Теги Григорий Дрозд бокс Бокс/MMA/UFC

Погибла 13-летняя дочь чемпиона мира по боксу Григория Дрозда.

По информации «Московского комсомольца», трагедия произошла накануне вечером в Хорошевском районе. Вся семья – жена, дочь и два сына (9 и 16 лет) – находилась в квартире на улице Авиаконструктора Сухого.

Предварительно, у девочки произошел конфликт с родителями. Школьницу обнаружили под окнами дома с травмами, характерными для падения с высоты. Девочка скончалась в машине скорой помощи.

Следователи проводят проверку.

4 комментария

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Сергей Бакин
Царство небесное...
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SKA Rostov1992
Просто жесть ☹️ Очень жаль Григория
+4
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Z i Z u
Какое горе.... Сил родителям.
+2
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Ваня Аналитик
молодые - ничего не ценят... ничего не понимают... все решения на психе...
0
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