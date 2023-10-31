Менеджер рассказал, что Олейник готовится к бою с Мондрагоном в декабре 2023 года
Менеджер Алексея Олейника назвал возможную дату следующего боя.
«Поединок Олейника по ММА намечен на декабрь на завершающем год турнире RCC в Екатеринбурге. В качестве основного соперника рассматривается Мондрагон, мы готовимся под него.
Уверен, что Алексей должен забирать этот поединок и возвращаться на победную тропу. Алексею была сделана небольшая операция, реабилитация прошла успешно. Сейчас он активно тренируется», – сказал менеджер Алексея Олейника Никита Бурчак.
В мае 2023 года Олейник дрался с Оли Томпсоном, проиграв нокаутом в первом раунде.
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