Менеджер рассказал, что Олейник готовится к бою с Мондрагоном в декабре 2023 года

Теги Алексей Олейник тяжелый вес (MMA) Жеронимо Дос Сантос Бокс/MMA/UFC

Менеджер Алексея Олейника назвал возможную дату следующего боя.

«Поединок Олейника по ММА намечен на декабрь на завершающем год турнире RCC в Екатеринбурге. В качестве основного соперника рассматривается Мондрагон, мы готовимся под него.

Уверен, что Алексей должен забирать этот поединок и возвращаться на победную тропу. Алексею была сделана небольшая операция, реабилитация прошла успешно. Сейчас он активно тренируется», – сказал менеджер Алексея Олейника Никита Бурчак.

В мае 2023 года Олейник дрался с Оли Томпсоном, проиграв нокаутом в первом раунде.

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2 комментария

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LaffyTaffy
Фариду уже наверное лет 60+
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Qwarrz Qaqa
Бойцы есть русские? Этот украинец. Янь-китаец. Павлович -беларус. Федька Емельяненко -украинец. Хабиб -даг. Джеф Монсон быть может.
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