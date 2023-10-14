Шлеменко – о решении Чимаева выступать за ОАЭ: «Ну не связывает он жизнь с Россией. Это его выбор»

Александр Шлеменко отреагировал на решение Чимаева выступать за ОАЭ в UFC.

«Эта новость мимо меня прошла, если честно. У него вроде два гражданства: шведское и российское.

Ну, это его выбор, что я могу сказать? Чего меня спрашивать? Я его не знаю, лично не знаком. Не знаю его мыслей, с кем он общается и идет по жизни. Сложно говорить за него.

Надо Хамзата спросить, дождемся, что он скажет, а потом сделаем выводы. Чимаев на ПМЖ в Эмиратах? Вот и ответ. Ну не связывает он жизнь с Россией. Пускай там живет», – сказал боец ММА Александр Шлеменко.

Шлеменко – о возвращении флагов в UFC: «Уайт хитро вводил запрет. Зачем было политизировать организацию?»