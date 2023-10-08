Примус – о проигрыше Нурмагомедову: «Снимаю шляпу перед Усманом, я не смог найти свой ритм»

Теги легкий вес (MMA) Bellator Брент Примус Усман Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Брент Примус поздравил Усмана Нурмагомедова с победой на Bellator 300.

«После проигрыша трудно уснуть. Думаешь, что надо было сделать иначе. Я просто не мог войти в ритм.

Снимаю шляпу перед Усманом Нурмагомедовым за отличное выступление. Я так хотел этой победы для семьи и тренеров. Травм нет, только небольшое рассечение.

Лучший способ пережить поражение – это вернуться в клетку. Не могу дождаться, когда снова буду драться в Bellator», – написал в соцсетях легковес Bellator Брент Примус.

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