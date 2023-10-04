ACA 164: Абдулвахабов против Кокова и другие бои

Теги Салимгерей Расулов Хусейн Халиев ACA Абдул-Азиз Абдулвахабов Бокс/MMA/UFC

В Грозном (Чечня) проходит турнир ACA 164, в главном событии которого титульный бой и четвертьфинал гран-при в легком весе между Адбул-Азизом Абдулвахабовым (19-2) и Мухаммедом Коковым (19-7).

Другие бои главного карда:

  • Абдул-Рахман Дудаев (31-8) против Клеверсона Силвы (18-8);
  • Хусейн Халиев (24-3) против Михаила Дорошенко (11-4);
  • Салимгерей Расулов (23-9) против Карлос Фелипе (12-2);
  • Дэви Рамос (11-5) против Расула Магомедова (13-3).

Бесплатная трансляция турнира состоится на официальном сайте ACA.

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