ACA 164: Абдулвахабов против Кокова и другие бои

В Грозном (Чечня) проходит турнир ACA 164, в главном событии которого титульный бой и четвертьфинал гран-при в легком весе между Адбул-Азизом Абдулвахабовым (19-2) и Мухаммедом Коковым (19-7).

Другие бои главного карда:

Абдул-Рахман Дудаев (31-8) против Клеверсона Силвы (18-8);

(24-3) против Михаила Дорошенко (11-4);

Салимгерей Расулов (23-9) против Карлос Фелипе (12-2);

Дэви Рамос (11-5) против Расула Магомедова (13-3).

Бесплатная трансляция турнира состоится на официальном сайте ACA.

В ACA рассказали об уходе Вартаняна: «Эдуард отказался от контракта, он стремится перейти в UFC»

Макаренко жестко вырубил Доина на ACA 163