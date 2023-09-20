Вечером 30 сентября 2023 года на арене «Regnum Carya Hotel» в Анталье, (Турция) пройдет схватка тяжеловесов — Мурата Гассиева и Отто Валлина. Боксеры подерутся за титул чемпиона по версии WBA Inter-Continental.

Мурат Гассиев — российский боксер (тяжелый вес). В 2011 году он дебютировал на ринге в качестве профессионального боксера, на сегодняшний день в его активе 30 побед и лишь 1 проигрыш, а один из боев был признан несостоявшимся. Ранее Гассиев являлся чемпионом мира по версиям IBF и WBA в 1-м тяжёлом весе, а сейчас действующий чемпион по версии WBA Inter-Continental. Крайний бой спортсмена состоялся 3 марта 2023 года в схватке с Майком Бологуном. Мурат Гассиев одержал победу нокаутом.

Отто Валлин — шведский боксер (тяжелый вес). На протяжении 10 лет спортсмен выходит на ринг в качестве профессионала, сейчас его рекорд составляет 25–1–0, а один из боев не был засчитан. В 2017 году он завоевал титул чемпиона WBA Continental в тяжелом весе. Свой крайний поединок Валлин провел 27 января этого года, его противником был Хеламан Ольгин. В этой схватке Отто Валлин выиграл единогласным решением судей.

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