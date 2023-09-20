Кард турнира Гассиев – Валлин: кто дерется 30 сентября, весь список боксеров

Теги Мурат Гассиев бокс Отто Валлин Бокс/MMA/UFC

В субботу 30 сентября 2023 года состоится бой между Муратом Гассиевым и Отто Валлином. Боксеры подерутся за титул чемпиона по версии WBA Inter-Continental. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Regnum Carya Hotel» в Анталье, (Турция)

 

Кард Гассиев – Валлин:

  • Мурат Гассиев vs Отто Валлин
  • Фатих Хелеш vs Хусейн Байсангуров
  • Луис Мигель Байона vs Бахромжон Фозилов

Где смотреть бой Гассиев – Валлин, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на Первом канале
  • начало в 18:00 по мск

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий