В субботу 30 сентября 2023 года состоится бой между Муратом Гассиевым и Отто Валлином. Боксеры подерутся за титул чемпиона по версии WBA Inter-Continental. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Regnum Carya Hotel» в Анталье, (Турция)

Кард Гассиев – Валлин:

Мурат Гассиев vs Отто Валлин

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