Кард турнира Гассиев – Валлин: кто дерется 30 сентября, весь список боксеров
В субботу 30 сентября 2023 года состоится бой между Муратом Гассиевым и Отто Валлином. Боксеры подерутся за титул чемпиона по версии WBA Inter-Continental. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Regnum Carya Hotel» в Анталье, (Турция)
Кард Гассиев – Валлин:
- Мурат Гассиев vs Отто Валлин
- Фатих Хелеш vs Хусейн Байсангуров
- Луис Мигель Байона vs Бахромжон Фозилов
Где смотреть бой Гассиев – Валлин, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на Первом канале
- начало в 18:00 по мск
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