Американский промоушен World Wrestling Entertainment ворвался на российские экраны на рубеже веков и вызвал неоднозначную реакцию у зрителей. Одни считают, что ничего общего со спортом рестлинг не имеет, другие спорят и говорят, что это настоящие спортивные соревнования. Как бывает обычно, истина находится где-то посередине. WWE это не только борьба с элементами шоу, акробатическими пируэтами и массой приемов, но и промоушен, у которого за десятилетия сложилась масса поклонников по всему миру, в том числе и в России. Еще в позапрошлом году выпуски соревнование WWE можно было посмотреть на канале «Матч! Боец», но февраль 2022 года многое изменил в жизни россиян. Контракт на показ соревнований был расторгнут и сейчас для поклонников стал актуальным вопрос — где смотреть WWE в России?

Тем более боссы WWE, видимо, решили перетянуть на свою сторону и часть футбольной аудитории, а именно почитателей Криштиану Роналду. По крайней мере, сейчас всерьез обсуждается дебют Роналду в вечере рестлинга и даже говорят о противнике, чемпионе WWE и актере Джоне Сина. После ухода WWE из России остается несколько способов, чтобы смотреть рестлинг. Первый — установка IPTV, о которой мы уже подробно рассказывали ранее. Для этого достаточно иметь телевизор, оснащенный функцией Smart TV, или же нужно приобрести приставку. С ее помощью можно найти многочисленные сервисы, которые предлагают показ спортивных соревнований, в том числе и рестлинга. Они включают множество зарубежных спортивных телеканалов и не только. Услуга не бесплатная, но она стоит того, чтобы смотреть лучшие мировые спортивные события.

Еще один способ — установить VPN и заняться поиском сайтов, которые осуществляют показ рестлинга. Достаточно ввести в строку поиска «где смотреть WWE в России». Увидите сразу несколько предложений. Другое дело, что все соревнования будут показаны только в записи. WWE — целая индустрия не только с соревнованиями, но и многими тематическими передачами. Прямые трансляции всегда платные. Многие показывает стриминговый сервис peacock. Постфактум соревнования, а также хайлайты можно посмотреть и на официальном сайте WWE. На нем есть ряд анонсов и возможность произвести оплату, но сделать это можно не во всех странах, в том числе, не получится ее произвести и в России тоже по понятным причинам.

Еще один способ смотреть соревнования в пабликах ВКонтакте, а также телеграмм-каналах. В России есть энтузиасты и поклонники рестлинга, которые не только помогают разобраться в тонкостях борьбы, но и рассказывают обо всех событиях в мире WWE.