В ночь с 23 на 24 сентября на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада, США будет проведен турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 228. В главном событии в октагоне встретятся легковесы Рафаэль Физиев и Матеуш Гамрот.

Кард UFC Fight Night 228:

Рафаэль Физиев vs Матеуш Гамрот

Брайс Митчелл vs Дэн Иге

Марина Родригез vs Мишель Уотерсон-Гомес

Брайан Баттл vs Эйджей Флетчер

Рикардо Рамос vs Чарльз Жорден

Даниэль Аргуэта vs Майлс Джонс

Тим Минс vs Андрэ Фиальо

Джейкоб Малкун vs Коди Брандэйдж

Мухаммед Усман vs Джейк Коллье

Мизуки Иноуэ vs Ханна Голди

Монтсеррат Рендон vs Тамирес Видал

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