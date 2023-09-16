Кард UFC Fight Night 228 Физиев — Гамрот: кто дерется 23, 24 сентября, весь список бойцов

Теги UFC UFC Fight Night Рафаэль Физиев UFC Apex UFC Vegas Матеуш Гамрот Бокс/MMA/UFC

В ночь с 23 на 24 сентября на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада, США будет проведен турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 228. В главном событии в октагоне встретятся легковесы Рафаэль Физиев и Матеуш Гамрот.

 

Кард UFC Fight Night 228:

  • Рафаэль Физиев vs Матеуш Гамрот
  • Брайс Митчелл vs Дэн Иге
  • Марина Родригез vs Мишель Уотерсон-Гомес
  • Брайан Баттл vs Эйджей Флетчер
  • Рикардо Рамос vs Чарльз Жорден
  • Даниэль Аргуэта vs Майлс Джонс
  • Тим Минс vs Андрэ Фиальо
  • Джейкоб Малкун vs Коди Брандэйдж
  • Мухаммед Усман vs Джейк Коллье
  • Мизуки Иноуэ vs Ханна Голди
  • Монтсеррат Рендон vs Тамирес Видал

Где смотреть турнир, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • прелимы начнутся в 23:00 по мск
  • начало основного карда в 02:00 по мск

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