Кард UFC Fight Night 228 Физиев — Гамрот: кто дерется 23, 24 сентября, весь список бойцов
В ночь с 23 на 24 сентября на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада, США будет проведен турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 228. В главном событии в октагоне встретятся легковесы Рафаэль Физиев и Матеуш Гамрот.
Кард UFC Fight Night 228:
- Рафаэль Физиев vs Матеуш Гамрот
- Брайс Митчелл vs Дэн Иге
- Марина Родригез vs Мишель Уотерсон-Гомес
- Брайан Баттл vs Эйджей Флетчер
- Рикардо Рамос vs Чарльз Жорден
- Даниэль Аргуэта vs Майлс Джонс
- Тим Минс vs Андрэ Фиальо
- Джейкоб Малкун vs Коди Брандэйдж
- Мухаммед Усман vs Джейк Коллье
- Мизуки Иноуэ vs Ханна Голди
- Монтсеррат Рендон vs Тамирес Видал
Где смотреть турнир, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
- прелимы начнутся в 23:00 по мск
- начало основного карда в 02:00 по мск
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