Где смотреть бой Физиев – Гамрот на UFC Fight Night 228, прямая трансляция 24 сентября по Мск
В ночь с 23 на 24 сентября на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада, США будет проведен турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 228. В главном событии в октагоне встретятся легковесы Рафаэль Физиев и Матеуш Гамрот.
Рафаэль Физиев — азербайджанский боец смешанных единоборств (легкий вес). Он профессионально дерется уже 8 лет и в настоящее время имеет рекорд 12–2–0. Спортсмен находится на 6 месте рейтинга UFC в легком весе. Свой последний бой он провел 18 марта 2023 года против Джастина Гейджи. Рафаэль Физиев проиграл бой решением большинства судей.
Матеуш Гамрот — польский боец смешанных единоборств, выступающий в легком весе. С 2012 года выходит в октагон в качестве профессионального бойца, на данный момент в его активе 22 победы и всего 2 проигрыша, а один бой не был засчитан. В настоящее время Гамрот занимает 7 строчку в рейтинге легковесов UFC. Крайний бой спортсмена состоялся 4 марта этого года, его противником был Джалин Тёрнер.
Где смотреть бой Физиев – Гамрот, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
- прелимы начнутся в 23:00 по мск
- начало основного карда в 02:00 по мск
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