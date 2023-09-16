Где смотреть бой Физиев – Гамрот на UFC Fight Night 228, прямая трансляция 24 сентября по Мск

Теги UFC UFC Fight Night Рафаэль Физиев UFC Apex UFC Vegas Матеуш Гамрот Бокс/MMA/UFC

В ночь с 23 на 24 сентября на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада, США будет проведен турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 228. В главном событии в октагоне встретятся легковесы Рафаэль Физиев и Матеуш Гамрот.

 

Рафаэль Физиев — азербайджанский боец смешанных единоборств (легкий вес). Он профессионально дерется уже 8 лет и в настоящее время имеет рекорд 12–2–0. Спортсмен находится на 6 месте рейтинга UFC в легком весе. Свой последний бой он провел 18 марта 2023 года против Джастина Гейджи. Рафаэль Физиев проиграл бой решением большинства судей.

Матеуш Гамрот — польский боец смешанных единоборств, выступающий в легком весе. С 2012 года выходит в октагон в качестве профессионального бойца, на данный момент в его активе 22 победы и всего 2 проигрыша, а один бой не был засчитан. В настоящее время Гамрот занимает 7 строчку в рейтинге легковесов UFC. Крайний бой спортсмена состоялся 4 марта этого года, его противником был Джалин Тёрнер.

Где смотреть бой Физиев – Гамрот, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • прелимы начнутся в 23:00 по мск
  • начало основного карда в 02:00 по мск

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