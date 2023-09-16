Где смотреть Bellator 300 Нурмагомедов — Примус: когда, во сколько начало прямой трансляции 8 октября

Теги Bellator Брент Примус Усман Нурмагомедов Bellator 300 Прямые трансляции бои Бокс/MMA/UFC

В воскресенье 8 октября 2023 года в рамках турнира Bellator 300 пройдет сразу четыре титульных поединка. Событие возглавит бой в легком весе между Усманом Нурмагомедовым и Брентом Примусом. Бойцовский вечер состоится на арене «Pechanga Arena» в Сан-Диего, США.

 

Усман Нурмагомедов — российский боец смешанных единоборств (легкий вес), выступающий на профессиональном уровне с 2017 года. На сегодняшний день спортсмен имеет рекорд 17–0–0 и является действующим чемпионом Bellator в легком весе. Свой последний бой он провел 10 марта этого года, его противником был Бенсон Хендерсон. В этом поединке Усман Нурмагомедов одолел своего соперника болевым приемом.

Брент Примус — американский боец ММА, выступающий в легком весе. 13 лет назад спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца, за это время на его счету 12 побед и 3 поражения. Примус занимает 4 место рейтинга Bellator среди легковесов. Его предыдущее сражение состоялось 12 мая 2023 года против Мансура Барнауи. Брент Примус одержал победу единогласным решением судей.

Также за титулы чемпионов сразятся Крис Сайборг и Кэт Зингано (полулегкий вес), Райан Бейдер и Линтон Васселл (тяжелый вес), Лиз Кармуш и Илима-Лей Макфарлейн (наилегчайший вес).

Где смотреть Bellator 300, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция турнира пройдет на сервисе Showtime
  • в России официально не покажут турнир
  • начало турнира в 02:00 по мск

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий