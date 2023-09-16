В воскресенье 8 октября 2023 года в рамках турнира Bellator 300 пройдет сразу четыре титульных поединка. Событие возглавит бой в легком весе между Усманом Нурмагомедовым и Брентом Примусом. Бойцовский вечер состоится на арене «Pechanga Arena» в Сан-Диего, США.

Усман Нурмагомедов — российский боец смешанных единоборств (легкий вес), выступающий на профессиональном уровне с 2017 года. На сегодняшний день спортсмен имеет рекорд 17–0–0 и является действующим чемпионом Bellator в легком весе. Свой последний бой он провел 10 марта этого года, его противником был Бенсон Хендерсон. В этом поединке Усман Нурмагомедов одолел своего соперника болевым приемом.

Брент Примус — американский боец ММА, выступающий в легком весе. 13 лет назад спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца, за это время на его счету 12 побед и 3 поражения. Примус занимает 4 место рейтинга Bellator среди легковесов. Его предыдущее сражение состоялось 12 мая 2023 года против Мансура Барнауи. Брент Примус одержал победу единогласным решением судей.

Также за титулы чемпионов сразятся Крис Сайборг и Кэт Зингано (полулегкий вес), Райан Бейдер и Линтон Васселл (тяжелый вес), Лиз Кармуш и Илима-Лей Макфарлейн (наилегчайший вес).

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