Сауль Канело Альварес — Чарло кард турнира – кто дерется 1 октября, весь список бойцов

Теги Сауль Альварес бокс Джермалл Чарло Канело Альварес - Джермелл Чарло Прямые трансляции бои Бокс/MMA/UFC

Ночью 1 октября пройдет бой между абсолютными чемпионами мира — Саулем Альваресом и Джермеллом Чарло за титулы WBA (Super), WBC, IBF, WBO и The Ring. Бойцовский вечер будет проведен на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

 

Кард Альварес – Чарло:

  • Сауль Альварес vs Джермелл Чарло
  • Йорденис Угас vs Марио Барриос
  • Хесус Алехандро Рамос vs Эриксон Любин
  • Элайджа Гарсия vs Армандо Ресендиз

Где смотреть бой Альварес – Чарло, во сколько начало прямой трансляции

  • в России официально не покажут турнир
  • трансляция будет доступна на DAZN
  • начало бойцовского вечера в 04:00 по мск

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