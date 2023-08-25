Ночью 1 октября пройдет бой между абсолютными чемпионами мира — Саулем Альваресом и Джермеллом Чарло за титулы WBA (Super), WBC, IBF, WBO и The Ring. Бойцовский вечер будет проведен на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

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Где смотреть бой Альварес – Чарло, во сколько начало прямой трансляции