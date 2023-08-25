Сауль Канело Альварес — Чарло кард турнира – кто дерется 1 октября, весь список бойцов
Ночью 1 октября пройдет бой между абсолютными чемпионами мира — Саулем Альваресом и Джермеллом Чарло за титулы WBA (Super), WBC, IBF, WBO и The Ring. Бойцовский вечер будет проведен на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада, США.
Кард Альварес – Чарло:
- Сауль Альварес vs Джермелл Чарло
- Йорденис Угас vs Марио Барриос
- Хесус Алехандро Рамос vs Эриксон Любин
- Элайджа Гарсия vs Армандо Ресендиз
Где смотреть бой Альварес – Чарло, во сколько начало прямой трансляции
- в России официально не покажут турнир
- трансляция будет доступна на DAZN
- начало бойцовского вечера в 04:00 по мск
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