В пятницу 22 сентября 2023 года на площадке RED ARENA в Сочи, Россия пройдет турнир российской лиги по кулачным боям TOP DOG 23. Бойцовский вечер возглавит бой в тяжелом весе между Олегом Фомичёвым и Исламом Жангоразовым.

Олег Фомичёв — российский боец кулачного стиля (тяжелый вес). С 2022 года он является профессиональным бойцом, за это время на его счету 6 побед и ни одного проигрыша. Сейчас Фомич является действующим чемпионом TOP DOG в полутяжелой весовой категории. Крайний раз он дрался 30 июня этого года против Асылжана Бакытжанулы. Олег Фомичев одержал победу в этой схватке единогласным решением судей.

Ислам Жангоразов — российский боец смешанных единоборств, выступающий в тяжелом весе, который выступает в ПОП-ММА уже 2 года. Его нынешний рекорд на голых кулаках составляет 4–1. Последний раз он дрался по правилам бокса 31 августа 2023 года против Максима Федорова. Ислам Жангоразов выиграл этот бой раздельным решением судей.

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