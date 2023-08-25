Фомичев — Джанго прогноз Top Dog 23, ставки и коэффициенты на бой 22 сентября

Теги Top Dog FC Кулачные бои Поп ММА Прогнозы на бои Олег Фомичев Бокс/MMA/UFC

Очередной турнир по кулачным боям в рамках организации Top Dog 23 состоится 22 сентября в Сочи в игорной зоне «Красная Поляна» на площадке Red Arena. В главном бою вечера в полутяжелой весовой категории встретятся Олег «Фомич» Фомичев и Ислам «Джанго» Жангоразов,. Бой не носит звание титульного и будет состоять из пяти раундов, начало в 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка можно будет увидеть на канале UDAR.

 

Олег Фомичев (Россия)

  • возраст – 26 лет 
  • рост – 182 см
  • размах рук – 181 см
  • прозвище – Фомич

Олег Фомичев должен быть хорошо известен по своим выступлениям в любительском боксе, хоть карьера его была не очень продолжительной. С 2020 по 2022 год он провел шесть поединков, из которых выиграл ровно половину. Причем в последнем на сегодняшний день бою, состоявшемся в ноябре 2022 года, уступил Рамилю Байгину нокаутом. С таким послужным списком тяжело рассчитывать на турнирные успехи, не говоря уже о попадании в сборную команду страны. Зато можно попробовать себя в поп-ММА, что Олег и сделал. В кулачных боях у него стало получаться гораздо лучше и на сегодняшний день его рекорд составляет пять побед и одно поражение. Причем приглашают его разные российские промоушены, и почти везде он имеет успех. Единственный поединок, в котором «Фомич» уступил, состоялся в июне 2022 года в рамках промоушена Pravda, его обидчиком стал Сослан «Кобра» Асбаров. В последнем на сегодняшний день бою в рамках промоушена RCC HARD Олег Фомичев оказался сильнее Асылжана Бакытжанулы, одержав победу единогласным решением судей. 

Ислам Жангоразов (Россия)

  • возраст – 25 лет 
  • рост – 188 см
  • размах рук – 189 см
  • прозвище – Джанго

Несмотря на то, что Ислам Жангоразов на год младше своего предстоящего оппонента, в его послужном списке количество кулачных боев больше — десять. Вот только похвастать положительным результатом в них он не может, всего три победы и семь поражений. Причем победы одержаны в основном над совершенно неизвестными оппонентами или даже не бойцами вовсе. Например, в марте 2022 года Ислам справился с актером и резидентом «Дома-2» Андреем Соколовским. Как только на пути Жангоразова становился по-настоящему сильный противник все складывалось не в его пользу. Впрочем, конец 2022 года «Джанго» удался. Он смог взять верх над Николаем «Котлетой» Савиловым и Арсеном «Снежным Человеком» Согомоняном. Дальше было три поражения подряд, в том числе два в 2023 году. Последний на сегодняшний день поединок Жангоразов провел в июле против Виталия «Байкала» Ананина в рамках промоушена Hardcore. Исход понятен.

Прогноз и коэффициенты

«Джанго» нужно серьезно пересмотреть свой подход к тренировочному процессу, если он у него в последнее время вообще есть, поскольку существует риск так и продолжать бесславные выступления, пока на его пути не попадется какой-нибудь очередной ноунейм. В бою против «Фомича» нужно быть очень внимательным и тем более находиться в хорошей форме. Олег один из лидеров поп-ММА. С другой стороны, при удачном исходе боя Ислам одним поединком может перечеркнуть все последние неудачи. Что касается Олега Фомичева, то он захочет продлить свою победную серию, и многие специалисты склоняются к тому, что это ему удастся сделать, причем достаточно легко. Разрыв в коэффициентах существенный. На победу «Фомича» предлагают коэффициент 1,30, успех «Джанго» оценивается коэффициентом 3,50.

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