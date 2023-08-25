Где смотреть бой Шовхал Чурчаев — Артём Рофаль на Наше Дело 78: во сколько, прямая трансляция 1 сентября

Теги Наше Дело Поп ММА Шовхал Чурчаев Прямые трансляции бои Бокс/MMA/UFC

В пятницу 1 сентября 2023 года в Москве пройдет турнир российской лиги Наше Дело 78. В главном событии вечера состоится схватка между Шовхалом Чурчаевым и Артёмом Рофалем.

 

Шовхал Чурчаев — российский боец смешанного стиля (легкий вес). В 2020 году спортсмен дебютировал в ПОП-ММА, за это время на его счету 13 побед и 3 поражения. Свой предыдущий бой он провел 20 декабря прошлого года, его противником был Тимурлан Пирматов. В этой схватке Шовхал Чурчаев выиграл единогласным решением судей.

Артём Рофаль — российский боец ПОП-ММА, выступающий в среднем весе. На протяжении 2 лет он выходит в октагон в качестве профессионала, а сейчас его рекорд составляет 5 побед и 3 проигрыша. В июне этого года он дрался с Суреном Петросяном. Артём Рофаль потерпел поражение в этом поединке единогласным решением судей.

Где смотреть турнир, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на официальном канале RUTUBE Наше Дело
  • начало турнира в 20:00 по мск

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