В пятницу 1 сентября 2023 года в Москве пройдет турнир российской лиги Наше Дело 78. В главном событии вечера состоится схватка между Шовхалом Чурчаевым и Артёмом Рофалем.

Кард Чурчаев – Рофаль:

Шовхал Чурчаев vs Артём Рофаль

Александр Грозин vs Магомед Кабардиев

Давид Бархударян vs Павел Шульский

Фарид Ядуллаев vs Кирилл Лапшин

Татьяна Постарнакова vs Кристина Степанян

Илья Гуненко vs Никита Иванов

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