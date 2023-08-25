Кард «Наше Дело: Чурчаев – Рофаль», кто дерется 1 сентября, весь список бойцов

Теги Наше Дело Поп ММА Павел Шульский Шовхал Чурчаев Прямые трансляции бои Бокс/MMA/UFC

В пятницу 1 сентября 2023 года в Москве пройдет турнир российской лиги Наше Дело 78. В главном событии вечера состоится схватка между Шовхалом Чурчаевым и Артёмом Рофалем.

 

Кард Чурчаев – Рофаль:

  • Шовхал Чурчаев vs Артём Рофаль
  • Александр Грозин vs Магомед Кабардиев
  • Давид Бархударян vs Павел Шульский
  • Фарид Ядуллаев vs Кирилл Лапшин
  • Татьяна Постарнакова vs Кристина Степанян
  • Илья Гуненко vs Никита Иванов

Где смотреть турнир, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на официальном канале RUTUBE Наше Дело
  • начало турнира в 20:00 по мск

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