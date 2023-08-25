Кард «Наше Дело: Чурчаев – Рофаль», кто дерется 1 сентября, весь список бойцов
В пятницу 1 сентября 2023 года в Москве пройдет турнир российской лиги Наше Дело 78. В главном событии вечера состоится схватка между Шовхалом Чурчаевым и Артёмом Рофалем.
Кард Чурчаев – Рофаль:
- Шовхал Чурчаев vs Артём Рофаль
- Александр Грозин vs Магомед Кабардиев
- Давид Бархударян vs Павел Шульский
- Фарид Ядуллаев vs Кирилл Лапшин
- Татьяна Постарнакова vs Кристина Степанян
- Илья Гуненко vs Никита Иванов
Где смотреть турнир, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на официальном канале RUTUBE Наше Дело
- начало турнира в 20:00 по мск
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