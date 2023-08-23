26 августа в Сингапуре пройдет турнир UFC Fight Night 225, где в главном событии состоится поединок между Максом Холлоуэем и Корейским Зомби.

Коэффициенты Корейский Зомби — Макс Холлоуэй

Макс — 1.12

Зомби — 6.00

Холлоуэй последний поединок провел против Арнольда Аллена в апреле этого года на турнире UFC on ESPN 44. В этом противостоянии Макс одержал победу единогласным решением судей. На его счету 24 победы и семь поражений.

Корейский Зомби в последний раз выходил в октагон против Алекса Волкановски в апреле 2022 года на турнире UFC 273. Этот бой завершился поражением корейца техническим нокаутом в четвертом раунде. В его активе 17 побед и семь поражений.

Прогноз на бой Корейский Зомби — Макс Холлоуэй

Макс Холлоуэй — бывший чемпион UFC в полулёгком весе и один из самых техничных боксеров в ММА сегодня. Его способность контролировать дистанцию и доносить точные удары заслуживают восхищения, а его выносливость и способность принимать удары делают его трудным соперником для любого бойца.

Корейский Зомби также опытен и мощен, являясь одним из топовых бойцов в полулегком весе. Известный своими ударными техниками и способностью к весьма жестким схваткам, он также обладает важными навыками в борьбе.

Однако, преимущество в этом бою, скорее всего, будет на стороне Макса Холлоуэя. Это объясняется тем, что он больше опирается на свою стойку, что, скорее всего, позволит ему контролировать большую часть боя, особенно если он сможет избежать попадания в схватку с Корейским Зомби.

В этом бою нужно ожидать много ударов со стороны Холлоуэя. У Чжона тоже есть впечатляющие нокауты в его списке побед, но его способность выдерживать продолжительные раунды мощных ударов Холлоуэя по-прежнему под вопросом.

Прогноз на бой Макс Холлоуэй — Корейский Зомби: победа Макса.