В воскресенье 1 октября 2023 года абсолютные чемпионы Сауль Альварес и Джермелл Чарло подерутся за титулы WBA (Super), WBC, IBF, WBO и The Ring. Бойцовский вечер будет проведен на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Сауль Альварес — мексиканский боксер (второй средний вес). Он выступает на ринге в качестве профессионального боксера уже 17 лет и в настоящее время имеет 59 побед, 2 поражения и 2 ничьи. На сегодняшний день Канело является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Победив Джона Райдера в своем крайнем поединке, Альварес защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF, WBA (Super) и The Ring.

Джермелл Чарло — американский боксер (первый средний вес). Он дебютировал в качестве профессионального боксера в 2007 году, за это время он победил в 35 боях и проиграл всего в 1, а один бой завершился ничьей. В 2016 году спортсмен впервые стал чемпионом мира по версии WBC, а сейчас является абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе. В своем предыдущем бою он дрался с Брайаном Карлосом Костаньо. Джермелл Чарло одержал победу техническим нокаутом и защитил титулы чемпиона.

Во сколько смотреть бой Альварес – Чарло