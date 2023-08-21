Где смотреть бой Сауль Канело Альварес — Джермелл Чарло: во сколько начало прямой трансляции 1 октября

Теги Сауль Альварес бокс Джермалл Чарло Бокс/MMA/UFC

Ночью 1 октября пройдет бой между абсолютными чемпионами мира — Саулем Альваресом и Джермеллом Чарло за титулы WBA (Super), WBC, IBF, WBO и The Ring. Бойцовский вечер будет проведен на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

 

Сауль Альварес — мексиканский боксер (второй средний вес). Он выступает на ринге в качестве профессионального боксера уже 17 лет и в настоящее время имеет 59 побед, 2 поражения и 2 ничьи. На сегодняшний день Канело является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Свой последний бой он провел 6 мая этого года против Джона Райдера. Этот поединок Сауль Альварес выиграл единогласным решением судей.

Джермелл Чарло — американский боксер (первый средний вес). Свою профессиональную карьеру он начал в 2007 году, а на сегодняшний день его рекорд составляет 35–1–1. В 2016 году спортсмен впервые стал чемпионом мира по версии WBC, а сейчас является абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе. В своем предыдущем бою он дрался с Брайаном Карлосом Костаньо. Джермелл Чарло одержал победу техническим нокаутом и защитил титулы чемпиона.

Где смотреть бой Альварес – Чарло

  • в России официально не покажут турнир
  • трансляция будет доступна на DAZN
  • начало бойцовского вечера в 04:00 по мск
  • неофициально бой можно посмотреть в России с помощью разных ресурсов

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