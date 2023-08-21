Кард UFC Fight Night 227 Шевченко – Грассо 2: кто дерется 17 сентября, весь список бойцов

Теги UFC Валентина Шевченко UFC Fight Night Кевин Холланд UFC Vegas Алекса Грассо Бокс/MMA/UFC

Ночью 17 сентября 2023 года на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада, США будет проведен турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227. В главном событии пройдет реванш Валентины Шевченко и Алексы Грассо за титул чемпиона UFC в женском наилегчайшем весе.

 

Кард UFC Fight Night 227:

  • Алекса Грассо vs Валентина Шевченко
  • Кевин Холлэнд vs Джек Делла Маддалена
  • Энтони Эрнандес vs Роман Копылов
  • Трейси Кортез vs Жасмин Ясудавичус
  • Лупита Годинез vs Сэм Хьюз
  • Эдгар Чаирез vs Дэниэль Ласерда
  • Дэниэль Зеллхубер vs Кристос Гиагос
  • Фернандо Падилла vs Кайл Нельсон
  • Натан Леви vs Алекс Рейес
  • Ясмин Лусиндо vs Элис Рид
  • Рауль Росас мл. vs Терренс Митчелл

Где смотреть турнир, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • прелимы начнутся в 02:00 по мск
  • начало основного карда в 05:00 по мск

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