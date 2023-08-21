Ночью 17 сентября 2023 года на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада, США будет проведен турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227. В главном событии пройдет реванш Валентины Шевченко и Алексы Грассо за титул чемпиона UFC в женском наилегчайшем весе.

Кард UFC Fight Night 227:

Алекса Грассо vs Валентина Шевченко

Кевин Холлэнд vs Джек Делла Маддалена

Энтони Эрнандес vs Роман Копылов

Трейси Кортез vs Жасмин Ясудавичус

Лупита Годинез vs Сэм Хьюз

Эдгар Чаирез vs Дэниэль Ласерда

Дэниэль Зеллхубер vs Кристос Гиагос

Фернандо Падилла vs Кайл Нельсон

Натан Леви vs Алекс Рейес

Ясмин Лусиндо vs Элис Рид

Рауль Росас мл. vs Терренс Митчелл

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