Кард UFC Fight Night 227 Шевченко – Грассо 2: кто дерется 17 сентября, весь список бойцов
Ночью 17 сентября 2023 года на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада, США будет проведен турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227. В главном событии пройдет реванш Валентины Шевченко и Алексы Грассо за титул чемпиона UFC в женском наилегчайшем весе.
Кард UFC Fight Night 227:
- Алекса Грассо vs Валентина Шевченко
- Кевин Холлэнд vs Джек Делла Маддалена
- Энтони Эрнандес vs Роман Копылов
- Трейси Кортез vs Жасмин Ясудавичус
- Лупита Годинез vs Сэм Хьюз
- Эдгар Чаирез vs Дэниэль Ласерда
- Дэниэль Зеллхубер vs Кристос Гиагос
- Фернандо Падилла vs Кайл Нельсон
- Натан Леви vs Алекс Рейес
- Ясмин Лусиндо vs Элис Рид
- Рауль Росас мл. vs Терренс Митчелл
Где смотреть турнир, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
- прелимы начнутся в 02:00 по мск
- начало основного карда в 05:00 по мск
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