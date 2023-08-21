Ночью 10 сентября 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 293. В со-главном событии в октагоне встретятся тяжеловесы — Тай Туиваса и Александр Волков. Турнир будет проведен на арене «Qudos Bank Arena» в Сиднее, Новый Южный Уэльс, Австралия.

Тай Туиваса — австралийский боец смешанного стиля, выступающий в тяжелом весе. В 2012 году спортсмен начал свою карьеру профессионального бойца, за это время на его счету 15 побед и 5 поражений. На данный момент он находится на 6 месте рейтинга UFC среди тяжеловесов. Свой крайний поединок спортсмен провел 3 декабря прошлого года в схватке с Сергеем Павловичем. В этом бою Тай Туиваса потерпел поражение нокаутом в 1 раунде.

Александр Волков — российский боец смешанных единоборств (тяжелый вес). В 2009 году Волков дебютировал в октагоне в качестве профессионального бойца ММА, а на данный момент он провел 46 боев (36–10–0) . Ранее спортсмен являлся чемпионом Bellator, а сейчас занимает 8 строчку рейтинга UFC в тяжелой весовой категории. В марте этого года он дрался с Александром Романовым. В этой схватке Александр Волков одолел соперника техническим нокаутом в 1 раунде.

Где смотреть бой Туиваса – Волков, во сколько начало прямой трансляции