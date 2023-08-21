Где смотреть бой Волков — Туиваса на UFC 293: во сколько прямая трансляция 10 сентября по Мск

Теги UFC Александр Волков Тай Туиваса UFC 293 Бокс/MMA/UFC

Ночью 10 сентября 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 293. В со-главном событии в октагоне встретятся тяжеловесы — Тай Туиваса и Александр Волков. Турнир будет проведен на арене «Qudos Bank Arena» в Сиднее, Новый Южный Уэльс, Австралия.

 

Тай Туиваса — австралийский боец смешанного стиля, выступающий в тяжелом весе. В 2012 году спортсмен начал свою карьеру профессионального бойца, за это время на его счету 15 побед и 5 поражений. На данный момент он находится на 6 месте рейтинга UFC среди тяжеловесов. Свой крайний поединок спортсмен провел 3 декабря прошлого года в схватке с Сергеем Павловичем. В этом бою Тай Туиваса потерпел поражение нокаутом в 1 раунде.

Александр Волков — российский боец смешанных единоборств (тяжелый вес). В 2009 году Волков дебютировал в октагоне в качестве профессионального бойца ММА, а на данный момент он провел 46 боев (36–10–0) . Ранее спортсмен являлся чемпионом Bellator, а сейчас занимает 8 строчку рейтинга UFC в тяжелой весовой категории. В марте этого года он дрался с Александром Романовым. В этой схватке Александр Волков одолел соперника техническим нокаутом в 1 раунде.

Где смотреть бой Туиваса – Волков, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • ранние прелимы начнутся в 01:00 по мск
  • прелимы в 03:30 по мск
  • начало основного карда в 05:00 по мск

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