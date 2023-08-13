В рамках турнира UFC 294, запланированного на 21 октября 2023 года, состоится поединок между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой. Спортсменам предстоит сразиться за титул чемпиона UFC в легком весе. Ранее бойцы дрались 22 октября 2022 года на UFC 280. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Etihad Arena», Абу-Даби.

Ислам Махачев — российский боец смешанного стиля (легкий вес). В 2010 году спортсмен впервые вышел в октагон в качестве профессионального бойца ММА. Начиная с 2015 года дерется под эгидой UFC. На сегодняшний день он провел 25 боев, из которых потерпел поражение лишь в 1 поединке. Сейчас Махачев является действующим чемпионом UFC в легком весе, а также он находится на 3 строчке рейтинга вне зависимости от весовой категории. Его крайний бой состоялся 11 февраля 2023 года, он встретился в октагоне с Александром Волкановски, чемпионом UFC в полулегком весе. В этой схватке Ислам Махачев выиграл единогласным решением судей. Эта победа позволила ему защитить свой пояс чемпиона.

Чарльз Оливейра — бразильский боец ММА, выступающий в легком весе. С 2008 года боец дерется в качестве профессионала, за это время на его счету 34 победы и 9 проигрышей, а один из боев был признан несостоявшимся. В мае 2021 года Оливейра одолел Майкла Чендлера, что позволило ему стать чемпионом UFC. Сегодня он является 1 в официальном рейтинге среди легковесов, а также 7 независимо от веса. 10 июня 2023 года боец провел свою крайнюю схватку против Бенила Дариуша. В этом поединке Чарльз Оливейра одержал победу техническим нокаутом в 1 раунде.

Во сколько смотреть бой Оливейра – Махачев 2