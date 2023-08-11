Вечером 21 октября 2023 года в Абу-Даби пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 294. В главном событии состоится реванш между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Бойцы подерутся за титул чемпиона UFC в легком весе. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Etihad Arena».

Как смотреть UFC 294

трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)

на телеканале Матч Боец!

UFC Fight Pass (весь турнир)

прелимы в 17:00 по мск

начало основного карда в 21:00 по мск

Кард UFC 294: