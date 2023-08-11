Онлайн трансляция UFC 294 Махачев — Оливейра, Чимаев — Коста, смотреть онлайн турнир 21 октября
Вечером 21 октября 2023 года в Абу-Даби пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 294. В главном событии состоится реванш между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Бойцы подерутся за титул чемпиона UFC в легком весе. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Etihad Arena».
Как смотреть UFC 294
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
- прелимы в 17:00 по мск
- начало основного карда в 21:00 по мск
Кард UFC 294:
- Ислам Махачев vs Чарльз Оливейра
- Пауло Коста vs Хамзат Чимаев
- Нассурдин Имавов vs Икрам Алискеров
- Магомед Анкалаев vs Джонни Уокер
- Тим Элиот vs Мухаммад Мокаев
- Седрик Думас vs Абу Азайтар
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