Вечером 26 мая на волейбольной арене «Динамо» в Москве пройдет бой в тяжелом весе между Вячеславом Дациком и Оли Томпсоном в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Кард Дацик – Томпсон:

Вячеслав Дацик vs Оли Томпсон

Олег Тактаров vs Джефф Монсон

Марк Петровский vs Кевин Джонсон

Эдгар Гукасян vs Андрей Ефимов

Где смотреть Бойцовский клуб РЕН ТВ, во сколько начало прямой трансляции

трансляция будет доступна на телеканале РЕН ТВ

начало в 19:00 по мск