Прогноз на бой Тактаров — Монсон 18 августа, ставки и коэффициенты на бой, кто победит

Теги Олег Тактаров Джефф Монсон бокс Бойцовский клуб РЕН ТВ Прогнозы на бои Бокс/MMA/UFC

В рамках турнира “Бойцовского клуба РЕН ТВ” 18 августа в Москве, пройдет не профессиональный бой между ветеранами смешанного боя по правилам бокса. На ринге встретятся Олег Тактаров и Джефф Монсон. Это будет очень возрастной бой, так как оба спортсмена уже спортивной пенсии и перешагнули рубеж в возрасте 

Сравнение параметров 

Олег Тактаров

  • Возраст: 55 лет
  • Рост: 180 см
  • Размах рук: 185 см
  • Рекорд: 17:5 

Джефф Монсон

  • Возраст: 52 лет
  • Рост: 176 см
  • Размах рук: 180 см
  • Рекорд: 60:25 

Олег Тактаров

Тактаров Олег Николаевич – российский и американский спортсмен, актёр, телеведущий, кинопродюсер, режиссёр, общественный деятель. Призёр многих спортивных турниров и соревнований. Выступал под псевдонимом «Русский медведь». Тактаров был первым российским чемпионом ЮФС. Спортсмен закончил карьеру 15 лет назад и больше не поднимался на ринг. Перед уходом с мира профессионального спорта Олег выступил в промоушене YAMMA, это должна была быть ветеранская лига. Потому что до этого боя, у спортсмена уже был 6-летний перерыв. Промоушен по получил должного отклика у аудитории и его не стали продолжать.

Тот бой был против Марка Керра и закончился он победой Тактарова. Выиграл при помощи рычага колена, вспомнив свои бойцовские навыки на ринге. 

Больше Тактаров не выступал на ринге, но стал достаточно медийной личностью, стал давать комментарии в СМИ на различные темы и поддерживал свою физическую. форму.

Джефф Монсон

Дже́ффри Уи́льям Мо́нсон — американский и российский актёр и спортсмен. Выступал в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу. Двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу. Бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе. Тренируется в American Top Team.

“Снеговик” провел огромное количество поединков в своей карьере. А вот в России он покорил большую часть аудитории благодаря бою с Федором Емельяненко на московском турнире в 2011 году. Спортсмену понравилась Россия, он получил гражданство и остался в стране. Теперь он появляется на различных мероприятиях и ведет медийную жизнь. 

Последний бой, который он провел и завершил его победой , был против Алексея Молчакова в 2021 году по правилам грепплинга. Но после этого была череда поражений против Тимура Никулина, Александра Емеьяненко,Вячеслава Дацик , Кима Схашока. А самый последний бой закончился ничьей против Артура Варданяна.

Прогноз на бой Тактаров – Монсон

Джефф многократно говорил о завершении карьеры, но постоянно выходил снова на ринг и дрался. При этом у спортсмена уже очень много травм по всему организму. Возможно, именно этот бой будет последним в его карьере. Это могла бы быть отличная точка в карьере спортсмена. Оба спортсмена поддерживают свою физическую форму, поэтому будет сложно понять кто станет победителем. В преддверии боя Тактаров постоянно публикует видео своих тренировок и судя по ним он в отличной форме. Монсон выигрывает здесь своим опытом , постоянной практикой и железным подбородком.

Есть еще вопрос : Будет ли это полноценный настоящий бой? Потому что спортсмены уже ветераны и бой не продлиться все три раунда, скоре всего, они выложатся по максимуму в первом раунде. Один из них заработает очки, если кто-то упадет и начнется прессинг. Если будет примерно так, то Тактаров в этом случае выглядит перспективнее. И победа может достаться ему. Но по какому сценарию пойдет бой, нам не известно.

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