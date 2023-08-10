Ночью 20 августа 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 292. Бойцовский вечер будет проведен на арене «TD Garden» в Бостоне, штат Массачусетс, США. В главном событии Алджэмейн Стерлинг сразится против Шона О’Мэлли за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Алджэмейн Стерлинг — американский боец смешанного стиля (легчайший вес). С 2011 года выходит в октагон в качестве профессионального бойца, за это время Стерлинг провел 26 боев, из которых потерпел поражение в 3. С 2021 года спортсмен является действующим чемпионом UFC в легчайшем весе, а также занимает 6 строчку рейтинга вне зависимости от веса. В мае этого года он провел свой крайний поединок против Генри Сехудо. В этой схватке Алджэмейн Стерлинг одержал победу раздельным решением судей.

Шон О’Мэлли — американский боец ММА, выступающий в легчайшем весе. 8 лет назад он провел свой первый бой в качестве профессионала, за это время на его счету 16 побед и всего 1 проигрыш. Сейчас О’Мэлли находится на 2 строчке официального рейтинга UFC в легчайшей весовой категории. Крайняя схватка спортсмена состоялась 22 октября 2022 года, его противником был Петр Ян. Этот бой Шон О’Мэлли выиграл раздельным решением судей.

В со-главном событии за титул чемпиона в женском минимальном весе подерутся Вейли Жанг (23–3–0) и Аманда Лемос (13–2–1).

Где смотреть ЮФС 292