Ночью 20 августа 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 292. Бойцовский вечер будет проведен на арене «TD Garden» в Бостоне, штат Массачусетс, США. В главном событии состоится 5-раундовый бой между Алджэмейном Стерлингом и Шоном О’Мэлли. Спортсмены подерутся за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Алджэмейн Стерлинг — американский боец смешанных единоборств (легчайший вес). В 2011 году он начал свою карьеру профессионального бойца, за это время Стерлинг провел 26 боев, из которых выиграл в 23 поединках. С 2021 года спортсмен является действующим чемпионом UFC в легчайшем весе, а также занимает 6 строчку рейтинга независимо от весовой категории. В мае этого года он провел свой крайний поединок против американца Генри Сехудо. В этой схватке Алджэмейн Стерлинг победил раздельным решением судей.

Шон О’Мэлли — американский боец ММА, выступающий в легчайшем весе. В течение 8 лет он дерется в качестве профессионала, на сегодняшний день в его активе 16 побед и лишь 1 поражение. Сейчас О’Мэлли находится на 2 строчке официального рейтинга UFC в легчайшей весовой категории. Крайняя схватка спортсмена состоялась 22 октября 2022 года, его противником был россиянин Петр Ян. Этот бой Шон О’мэлли выиграл раздельным решением судей.

Где смотреть бой Стерлинг – О’Мэлли