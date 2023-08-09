Прогноз на бой Валентина Шевченко — Алекса Грассо на UFC 293: прогноз и коэффициенты на бой 17 сентября

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Неожиданное для всех поражение Валентины Шевченко от Алексы Грассо в наилегчайшем весе удивило многих фанатов. Уже 17 сентября 2023 года состоится реванш их боя, как раз прошло ровно 6 месяцев с предыдущего боя. У одной спортсменки больше опыта, а другая выше в росте.

Алекса Грассо

Алекса Грассо – профессиональная мексиканская спортсменка, смешанных единоборств. На данный момент является чемпионкой в наилегчайшем весе среди женщин UFC. В прошлом была участницей другого промоушена Invicta FC. Алекса занимает первую строчку рейтинга ЮФС среди женщин вне зависимости от весовой категории. 

Дебютировала спортсменка в UFC в 2016 году победой над Хизер Джо Кларк единогласным решением судей.  На профессиональном пути Грассо победы сменяли поражения, но как только спортсменка в наилегчайшем весе, она провела четыре боя и завершила их победой, а пятый бой стал для нее чемпионским. Алекса забрала титул чемпиона в наилегчайшем весе у Валентины Шевченко удушающим приемом сзади. 

Валентина Шевченко

Валентина Шевченко – 35-летняя спортсменка, с гражданством трех стран (Россия, Перу, Киргизия). Валентина является 11-кратной чемпионкой мира по муай-тай, 3-кратной чемпионкой мира по кикбоксингу и 2-кратной чемпионкой мира по ММА. УЖе в 2025 году Валентина дебютировала в ЮФС, где провела свой первый бой с Сарой Кауфман и одержала победу раздельным решением судей, а уже после трех боев после дебюта, она дралась за титул чемпионки с Амандой Нунис в легчайшем весе дивизиона. Но проиграла ей. После чего дебютировала в наилегчайшем весе и стала чемпионкой. Валентина побила все рекорды и защитила свой титул семь раз. И лишь в последнем ее поединке Алекса Грасса смогла забрать этот титул себе. Но 17 сентября может состояться реванш.

Статистика бойцов

Алекса Грассо

  • Возраст: 29
  • Рост: 165 см
  • Размах рук: 167.6 см
  • Рекорд: 16 – 3

Валентина Шевченко

  • Возраст: 35
  • Рост: 165 см
  • Размах рук: 168.9 см
  • Рекорд: 23 – 4

Шансы на победу бойцов

В стойке девушки в их первом бою дрались одинаково, Если у Шевченко есть промахи в стойке, она всегда переводит соперницу в партер. Поэтому скорее всего этот бой не будет исключением.

Ставки на статистику трендов

Бои среди женщин чаще всего заканчиваются быстрее мужских, поэтому полного боя не будет.

Прогноз на бой Алекса Грассо – Валентина Шевченко

Грассо после последнего своего поражения от Карлы Эспарза хорошо держит позиции, пять побед после одного поражения. А вот Шевченко уже так долго защищает свой титул , что не готова с ним расстаться, это только раздразнит ее. И она точно будет яростно готовиться в бою, чтобы забрать свое. Шевченко старше и опытнее, но Грасса моложе и активнее,  и по бойцовским навыкам сильнее. Поэтому вполне возможно, что она снова сможет победить Шевченко.

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