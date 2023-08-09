В ночь с 12 на 13 августа 2023 года на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет турнир по смешанным единоборств UFC on ESPN 51. В главном событии бойцовского вечера пройдет поединок в полусреднем весе между Висенте Люке и Рафаэлем Дос Аньосом.

Кард UFC on ESPN 51:

Висенте Люке vs Рафаэль Дос Аньос

Каб Свонсон vs Хаким Даводу

Халил Раунтри vs Крис Дакас

Полиана Виана vs Ясмин Лусиндо

Эйджей Добсон vs Тафон Нчукви

Джош Фремд vs Джейми Пикетт

Джейпи Байс vs Маркус Макги

Терренс Маккинни vs Майк Бриден

Фрэнсис Маршалл vs Айзек Дулгарян

Джош Парисян vs Мартин Будай

Жаклин Аморим vs Монтсеррат Руиз

Д’амон Блэкшир vs Хосе Джонсон

Джулиана Миллер vs Луана Сантос

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