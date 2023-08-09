Кард UFC on ESPN 51 Дос Аньос — Люке: кто дерется 13 августа, весь список бойцов

Теги UFC Рафаэль дос Аньос Висенте Луке UFC Fight Night UFC on ESPN UFC Vegas Бокс/MMA/UFC

В ночь с 12 на 13 августа 2023 года на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет турнир по смешанным единоборств UFC on ESPN 51. В главном событии бойцовского вечера пройдет поединок в полусреднем весе между Висенте Люке и Рафаэлем Дос Аньосом.

 

Кард UFC on ESPN 51:

  • Висенте Люке vs Рафаэль Дос Аньос
  • Каб Свонсон vs Хаким Даводу
  • Халил Раунтри vs Крис Дакас
  • Полиана Виана vs Ясмин Лусиндо
  • Эйджей Добсон vs Тафон Нчукви
  • Джош Фремд vs Джейми Пикетт
  • Джейпи Байс vs Маркус Макги
  • Терренс Маккинни vs Майк Бриден
  • Фрэнсис Маршалл vs Айзек Дулгарян
  • Джош Парисян vs Мартин Будай
  • Жаклин Аморим vs Монтсеррат Руиз
  • Д’амон Блэкшир vs Хосе Джонсон
  • Джулиана Миллер vs Луана Сантос 

Где смотреть UFC on ESPN 51, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • прелимы начнутся в 23:00 по мск
  • начало основного карда в 02:00 по мск

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