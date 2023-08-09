Кард UFC on ESPN 51 Дос Аньос — Люке: кто дерется 13 августа, весь список бойцов
В ночь с 12 на 13 августа 2023 года на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет турнир по смешанным единоборств UFC on ESPN 51. В главном событии бойцовского вечера пройдет поединок в полусреднем весе между Висенте Люке и Рафаэлем Дос Аньосом.
Кард UFC on ESPN 51:
- Висенте Люке vs Рафаэль Дос Аньос
- Каб Свонсон vs Хаким Даводу
- Халил Раунтри vs Крис Дакас
- Полиана Виана vs Ясмин Лусиндо
- Эйджей Добсон vs Тафон Нчукви
- Джош Фремд vs Джейми Пикетт
- Джейпи Байс vs Маркус Макги
- Терренс Маккинни vs Майк Бриден
- Фрэнсис Маршалл vs Айзек Дулгарян
- Джош Парисян vs Мартин Будай
- Жаклин Аморим vs Монтсеррат Руиз
- Д’амон Блэкшир vs Хосе Джонсон
- Джулиана Миллер vs Луана Сантос
Где смотреть UFC on ESPN 51, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
- прелимы начнутся в 23:00 по мск
- начало основного карда в 02:00 по мск
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