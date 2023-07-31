В Лондоне на О2 Арене 12 августа в 23:00 по московскому времени состоится боксерский поединок в тяжелой весовой категории.

Хозяин ринга Энтони Джошуа встретится с финским боксером Робертом Хелениусом. Бой не будет титульным, но для Джошуа победа станет очередным шагом на пути к поединку за чемпионский пояс. Изначально его соперником должен был стать соотечественник Диллиан Уайт, но тот не смог пройти допинг-тест и был дисквалифицирован. Хелениус согласился выйти на ринг на коротком уведомлении несмотря на то, что 5 августа дрался против другого финна Мики Миелонена и одержал досрочную победу. Основной вопрос накануне — где смотреть бой Джошуа — Хелениус?

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