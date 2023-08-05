UFC Fight Night: Сэндхаген против Фонта, Андраде подерется с Суарес

В ночь на 6 августа в Нэшвилле (США) состоится турнир UFC Fight Night.

В главном событии пройдет поединок легчайшего веса между Кори Сэндхагеном и Робом Фонтом.

Основной кард турнира.

Кори Сэндхаген (16-4) – Роб Фонт (20-6);

Джессика Андраде (24-11) – Татьяна Суарес (10-0);

Дастин Джейкоби (18-7-1) – Кеннеди Нзечакву (12-3);

Гэвин Такер (13-2) – Диего Лопес (21-6);

Таннер Босер (20-10-1) – Алекса Камур (6-2);

Игнасио Бахамондес (14-4) – Людовит Клайн (19-4-1).

Прямую трансляцию турнира проведет телеканал «Матч ТВ». Главный бой начнется не ранее 04:00 по московскому времени.