UFC Fight Night: Сэндхаген против Фонта, Андраде подерется с Суарес
В ночь на 6 августа в Нэшвилле (США) состоится турнир UFC Fight Night.
В главном событии пройдет поединок легчайшего веса между Кори Сэндхагеном и Робом Фонтом.
Основной кард турнира.
Кори Сэндхаген (16-4) – Роб Фонт (20-6);
Джессика Андраде (24-11) – Татьяна Суарес (10-0);
Дастин Джейкоби (18-7-1) – Кеннеди Нзечакву (12-3);
Гэвин Такер (13-2) – Диего Лопес (21-6);
Таннер Босер (20-10-1) – Алекса Камур (6-2);
Игнасио Бахамондес (14-4) – Людовит Клайн (19-4-1).
Прямую трансляцию турнира проведет телеканал «Матч ТВ». Главный бой начнется не ранее 04:00 по московскому времени.
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