На турнире UFC 292 состоится целых два чемпионских боя. Алджамейн Антуан Стерлинг чемпион в легчайшем весе с 2021 года и только подтверждает своё лидерство. Тоже самое можно сказать про Чжан Вэйли, она чемпионка в минимальном весе среди женщин с 2019 года, утратила звание чемпионки лишь раз, но смогла забрать этот пояс снова.

В этот вечер будем наблюдать за попыткой Вайдмана вернуться на профессиональную арену после травмы. Будем наблюдать за подающим надежды юным Иэном Гэрри, который в UFC совсем недавно, но его профессиональный путь идет без единого поражения. И будет еще один важный бой вечера Марлон Вера против Педро Муньос.

Марлон не первый раз пытается сразиться за чемпионство, но четкая стабильность в его выступлениях пока отсутствует.

Крис Вайдман является бывшим чемпионом среднего веса, но он трижды защищал свой титул чемпиона.Ветеран этого профессионального мира уже не выступает так блестяще как раньше.У Криса достаточно слабая челюсть – все 6 поражений в его карьере он потерпел нокаутами. И все эти поражения пришлись на последние 10 боев из 21.Против этого бойца нельзя заигрываться, он прекрасно чувствует климат боя, ритм соперника и вызывает симпатию у судей.

Брэд Таварес пребывает сейчас не в самой лучшей своей форме – у Брэа неплохая репутация, но он систематично выступает не самым лучшим образов против, в его серьезных оппонентов. Его не назовешь панчером, поскольку в его победах был лишь один нокаут за долгие годы профессионального спорта, что Вайдману идет на руку. Вайдман будет использовать борцовские навыки ведения боя и будет доминировать , чтобы забрать этот бой. Но и Трэвис не силен в стойке.

Джефф Нил – Иэн Гэрри (полусредняя весовая категория)

С приходом в UFC Джефф Нил удивил всех своих успехом. За два года он одержал 5 побед подряд. Но после этого фурора Нил одержал 2 поражения.Его главное достоинство – бой в стойке, у него очень сильные и четкие удары, которые вполне способны привести к нокауту соперника. Но при этом он не силен в партере. Борьба является его слабым местом.

Иэн Гэрри стал настоящим шоком для промоушена – как только он попал в организацию он одержал 5 побед , 3 из них нокаутом и пытается драться чаще. Одержав победу на Нилом, перед Гэрри откроются многие двери. Но насколько он хорош и справиться ли нам остается только думать. Ведб он еще не встречался с соперником такого уровня.

Важно подметить, Вера прошел серьезный путь. В организации он давно и за его плечами победы над Шоном О’Мэйли, Френки Эргаром, Домиником Круз. Этот боец вполне может претендовать на пояс.Но и обидные поражения присутствовали в карьере бойца. Президент UFC Дана Уайт не заинтересован в продвижении бойца, поскольку в истории организации были были бойцы с менее послужным списком, но двигались по карьерной лестнице активнее и быстрее. Марлон всегда делает ставки на нокаут и не набирает очки, отсюда решение судей не в его пользу.

Педро Муньос примерно в такой же ситуации. Ему не всегда получается получить одобрение судей , отсюда 7 боев с поражением по судейскому решению. Но этот боец уступает по уровню своему сопернику.

Возможно, этот поединок будет скучным, где Вера победит. Ведь он дрался с более сильными соперниками и уже забирал у них победу.

Вейли Чжанг – Аманда Лемос (минимальный вес среди женщин)

Вейли Чжанг смогла вернуть свой пояс даже после нескольких поражений. Этой спортсменке нет равных среди женщин, отсюда она является очень опасным соперником. Китаянка великолепна в стойке и отлично борется в партере, от нее можно ждать досрочного финиша. Она побеждала самых топовых спортсменок дивизиона: Карлу Эспарса, Йоанну Еджейчик, Джессику Андраде. Маловероятно, что Чжанг проиграет малоизвестной сопернице.

Аманда Лемос начала свой путь в UFC с поражения, но после этого неудачного момента провела 8 боев и 7 из которых победные. Аманад похожа на Чжанг по стилю борьбы. Такая же уверенная и универсальная спортсменка. Бразильянка уступает уровню китаянки. Отсюда можно сделать вывод что победа будет на стороне Чжанг, снова.

Стерлинг часто побеждает неоднозначно, так как решение судей раздельное, а не единогласное. А четкая победа на Шоном даст ему возможность защитить себя от критики. Главное преимущество Алджамейна это борьба,но перевод в ноги дается ему не слишком эффективно. Некоторым своим оппонентом он уступает в борьбе в стойке, но всё равно в бою с ними забирал победу.

А вот Шон гораздо сильнее в стойке, но совсем не умеет бороться в партере.

Шон хорош в защите от перевода в ноги, но будет слабее в клинче – он не будет способен качественно работать у сетки.

По стилю у Стерлинга будет преимущество, он будет навязывать вязкий стиль боя.Но и О’Мэйли сейчас достаточно хорош, поэтому ставить против него уже не хочется.