Турнир Bellator 298 состоится в США в штате Южная дакота город Су-Фолсе 13 августа 2023 года. Российский боец Валентин Молдавский сразиться с американским бойцом ММА Стивом Моури. Бывший чемпион в тяжелом весе, номер один в рейтинге дивизиона будет драться с замыкающим пятерку рейтинга.

Валентин Молдавский – бывший претендент на титул

В 2021 году Молдавский стал временным чемпионом в тяжелом весе. Боец был готов стать абсолютным чемпионом Bellator в тяжёлом весе. Но бой с американским бойцом Райаном Бейдером завершился поражением Молдавского. Но при этом боец сохранил лидирующую позицию в рейтинге тяжёлого веса. Валентину необходимо пройти через очередного соперника максимально уверенно, чтобы оставаться на своей позиции. В карьере Молдавского 13 боев, 11 побед и лишь 2 поражения.

Стив Моури



Американский ММА боец Стив Моури на профессиональной арене уже 6 лет.

Начал свой путь в 2015 году, что на год позже своего оппонента. Моури выступает в весовой категории heavyweight (тяжёлый вес).

Лимит весовой категории составляет 120,2 кг. Карьера Стива развивалась активнее Молдавского. Одержал шесть побед в рамках Bellator. Его бои были досрочными, дважды побеждал нокаутами соперников и четырежды сабмишнами. Пять из шести поединков завершены в начальном раунде.

У него чистый рекорд в карьере, ни одного поражения и 10 побед.

Прогноз на бой Молдавский – Моури 2



По исследованию антропометрии бойцов Стив имеет преимущество в росте на 18 см и в размахе рук на 10 см. Это может стать проблемой для его соперника.

С технической стороны прогноза, Моури еще “зелёный” для такого уровня.

Он силен в ударах, но защита у него явно хромает. Со стороны тактики он тоже проседает. При таких габаритах, он действует за оппонентом, но пропускает встречную атаку.

У Валентина же противоположная проблема – у него нет жесткого удара. Мы бы не сомневались в его победе , будь он панчером, но это далеко не так. Прибое в три раунда досрочная победа маловероятна.Но не стоит отрицать,что Стив не проходил бой до самого конца, а на втором раунде держался на волевых.