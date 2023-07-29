Кард Bellator 298 Сторли – Уорд: кто дерется 12 августа, весь список бойцов
В субботу 12 августа 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 298, где в главном событии состоится схватка в полусреднем весе между Логаном Сторли и Бреннаном Уордом. Событие будет проведено на арене «Sanford Pentagon» в Су-Фолсе, США.
Кард Bellator 298:
- Логан Сторли vs Бреннан Уорд
- Валентин Молдавский vs Стив Моури
- Далтон Роста vs Аарон Джеффри
- Джеймс Галлахер vs Джеймс Гонсалес
- Сидни Аутлоу vs Ислам Мамедов
- Лукас Бреннан vs Вебер Алмейда
- Энрике Барзола vs Джейлон Бэйтс
- Ахмед Магомедов vs Каи Камака
- Диана Авсарагова vs Жустин Киш
- Владимир Токов vs Жаиро Пачеко
- Дайана Силва vs Екатерина Шакалова
- Салливан Коули vs Хамза Салим
- Брайс Мередит vs Альберто Родригес
- Алфи Дейвис vs Аэлон Круз
- Леандро Иго vs Никита Михайлов
- Джош Хилл vs Касум Касумов
- Джаррелл Ходж vs Марсилей Алвейс
- Джордан Оливер vs Эндрю Триоло
Где смотреть Bellator 298, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция турнира пройдет на сервисе Showtime
- в России официально не покажут турнир
- начало турнира в 01:00 по мск
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