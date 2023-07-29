В субботу 12 августа 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 298, где в главном событии состоится схватка в полусреднем весе между Логаном Сторли и Бреннаном Уордом. Событие будет проведено на арене «Sanford Pentagon» в Су-Фолсе, США.

Кард Bellator 298:

Логан Сторли vs Бреннан Уорд

Валентин Молдавский vs Стив Моури

Далтон Роста vs Аарон Джеффри

Джеймс Галлахер vs Джеймс Гонсалес

Сидни Аутлоу vs Ислам Мамедов

Лукас Бреннан vs Вебер Алмейда

Энрике Барзола vs Джейлон Бэйтс

Ахмед Магомедов vs Каи Камака

Диана Авсарагова vs Жустин Киш

Владимир Токов vs Жаиро Пачеко

Дайана Силва vs Екатерина Шакалова

Салливан Коули vs Хамза Салим

Брайс Мередит vs Альберто Родригес

Алфи Дейвис vs Аэлон Круз

Леандро Иго vs Никита Михайлов

Джош Хилл vs Касум Касумов

Джаррелл Ходж vs Марсилей Алвейс

Джордан Оливер vs Эндрю Триоло

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