Кард Bellator 298 Сторли – Уорд: кто дерется 12 августа, весь список бойцов

Теги Bellator Бреннан Уорд Логан Сторли Bellator 298 Бокс/MMA/UFC

В субботу 12 августа 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 298, где в главном событии состоится схватка в полусреднем весе между Логаном Сторли и Бреннаном Уордом. Событие будет проведено на арене «Sanford Pentagon» в Су-Фолсе, США.

 

Кард Bellator 298:

  • Логан Сторли vs Бреннан Уорд
  • Валентин Молдавский vs Стив Моури
  • Далтон Роста vs Аарон Джеффри
  • Джеймс Галлахер vs Джеймс Гонсалес
  • Сидни Аутлоу vs Ислам Мамедов
  • Лукас Бреннан vs Вебер Алмейда
  • Энрике Барзола vs Джейлон Бэйтс
  • Ахмед Магомедов vs Каи Камака
  • Диана Авсарагова vs Жустин Киш
  • Владимир Токов vs Жаиро Пачеко
  • Дайана Силва vs Екатерина Шакалова
  • Салливан Коули vs Хамза Салим
  • Брайс Мередит vs Альберто Родригес
  • Алфи Дейвис vs Аэлон Круз
  • Леандро Иго vs Никита Михайлов
  • Джош Хилл vs Касум Касумов
  • Джаррелл Ходж vs Марсилей Алвейс
  • Джордан Оливер vs Эндрю Триоло

Где смотреть Bellator 298, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция турнира пройдет на сервисе Showtime
  • в России официально не покажут турнир
  • начало турнира в 01:00 по мск

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