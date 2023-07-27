Гейджи – о поражении Хабибу: «Он выдержал все удары и шел вперед. Я был вымотан. Он делает так, что энергия уходит быстрее, чем должна»

Джастин Гейджи назвал главную ошибку, допущенную в поединке с Хабибом Нурмагомедовым.

«Где ошибся в бою с Хабибом? Не нужно было так быстро отдавать ему шею. Но сложно сказать… Он был готов принимать любые удары. И он принимал их. То, как он все выдержал и шел вперед… меня это вымотало, я просто устал.

Так все сложилось в тот вечер. Даже если бы он не закрыл тот треугольник, мне было бы очень сложно драться дальше. Хабиб делает так, что энергия уходит быстрее, чем должна. Он отлично сработал, заставил меня устать. Отличный вечер для него», – признался бывший временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гейджи.

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