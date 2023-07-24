Трижды защитивший свой титул чемпионства в легком весе Алджамейн Стерлинг сразиться в поединке с Шоном О’Мэлли 20 августа на турнире UFC 292 в Бостоне. Шон моложе своего соперника на 5 лет, но выше на 10 см, а размах рук шире на 2 см. Получиться ли Стерлингу защитить свой титул или же пояс получит второй номер легчайшего дивизиона?

Алджамейн Стерлинг – американский боец, выходец с Лонг-Айленда, представляет легкий вес. Начал свой звездный путь с 2011 года, первый бой завершился его победой как и двенадцать последующих. В марте 2021 года стал чемпионом в легкой весовой категории, одержав победу над русским бойцом Петром Ян. За всю историю UFC н стал первым,кто получил титул чемпиона из-за дисквалификации бойца.В рейтинге организации занимает 6-ую строчку вне зависимости от весовой категории.

На карьерном пути Стерлинга:

26 боев

23 победы

3 поражения

База Стерлинга это бразильский джиу-джитсу и борьба, но и в стойке Стерлинг также неплох, что он и показывал когда выходил в октагон.

Шон О’Мэлли

Шон О’Мэлли – тоже американский боец, выходец штата Монтана, боец смешанных боевых искусств. Под эгидой UFC выступает в легкой весовой категории и занимает вторую строчку рейтинга в легчайшем весе. Юный спортсмен стал учиться в средней школе в родном городе и далее будучи подростком стал заниматься в любительской секции по боку. Но не смотря на отсутствие каких-либо знаний о профессиональном спорте, UFC предложила новому перспективному бойцу подписать контракт. А произошло это после пяти побед нокаутом на любительских соревнованиях.

О’Мэлли всегда мечтал попасть на большую арену и стать частью мира профессиональных спортсменов. И его мечта осуществилась, теперь он обладатель премии «Лучший бой вечера»,стал обладателем премии «Выступление вечера» трижды.

Статистика бойцов

Алджамейн Стерлинг

Возраст: 33 года

Рост: 170 см

Размах рук: 180.3 см

Рекорд: 23 победы и 3 поражения

Шон О’Мэлли

Возраст: 28 лет

Рост: 180 см

Размах рук: 182.9 см

Рекорд: 16 побед и 1 поражение

Шансы на победу бойцов

У Алджамейна одна из лучших техник боя в дивизионе и О’Мэлли будет проблематично защищать свою борьбу, маловероятно что Стерлинг начнет бой с ним в стойке, когда у него намного больше шансов против Шона в партере. Но даже челюсть Алджамейна не каменная, О’Мэлли сможет попасть именно в нее и сразу усыпить оппонента.

Ставки на статистику трендов

Основная часть поединков у Стерлинга дошли до судейского решения, но не факт что здесь будем именно так, Алджамейн сразу будет стараться засабмитить своего оппонента, Шон со своей стороны начнет пытаться нокаутировать Стерлинга.

Прогноз на бой Алджамейн Стерлинг – Шон О’Мэлли

Минуя симпатию к О’Мэлли и стилистике ведения боя, Алджамейн достаточно сильный боец, и его борцовские навыки не оставят шанса оппоненту, О’Мэлли будет улучшать свою защиту от тейкдаунов перед боем, но не факт что он сможет устоять под напором чемпиона. Скорее всего выбор победителя падает на действующего обладателя поясом, он ни раз уже отстоял свое звание и ничего не мешает ему сделать это снова.