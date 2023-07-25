Инуэ победил Фултона техническим нокаутом в восьмом раунде

В Токио (Япония) состоялся вечер бокса, в главном событии которого прошел поединок за звание чемпиона мира по версиям WBC и WBO во втором легчайшем весе между Стивеном Фултоном и Наойей Инуэ.

Инуэ победил техническим нокаутом в восьмом раунде. Теперь на его счету 25 побед в 25 боях (22 – нокаутом).

Для Фултона это поражение стало первым в карьере. К поединку с Инуэ он подходил с рекордом 21-0 (8 нокаутов).

Наойя Инуэ: «Всегда готовлюсь к тому, чтобы нокаутировать своих соперников ударами в голову или по корпусу»