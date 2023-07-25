Инуэ победил Фултона техническим нокаутом в восьмом раунде

Теги Наойя Инуэ бокс Стивен Фултон Бокс/MMA/UFC

В Токио (Япония) состоялся вечер бокса, в главном событии которого прошел поединок за звание чемпиона мира по версиям WBC и WBO во втором легчайшем весе между Стивеном Фултоном и Наойей Инуэ.

Инуэ победил техническим нокаутом в восьмом раунде. Теперь на его счету 25 побед в 25 боях (22 – нокаутом).

Для Фултона это поражение стало первым в карьере. К поединку с Инуэ он подходил с рекордом 21-0 (8 нокаутов).

Наойя Инуэ: «Всегда готовлюсь к тому, чтобы нокаутировать своих соперников ударами в голову или по корпусу»

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2 комментария

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LaffyTaffy
Красава самурай
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Vladimir Gubanov
Самое интересное то, что Иноуэ в течении всего боя имел подавляющее преимущество во всех раундах, и нанес точных ударов в три раза больше, ну и результат закономерен, быть ему абсолютом и в этом весе
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