Top Dog 22 Чибис — Иса Тандовский: кард участников, где смотреть, во сколько начало 29 июля
29 июля в Казани пройдет турнир TOP DOG 22 по кулачным боям. В главном бое вечера встретятся Николай «Чибис» Чибисов и Иса «Тандовский» Исаев. Бой пройдет в формате 5 раундов.
В втором по значимости бое вечера встретятся Чингис «Хан» Салбырын и Николай Терехов. Бой будет за титул чемпиона в легчайшем весе.
Полный кард TOP DOG 22:
- Иса «Тандовский» Исаев – Николай «Чибис» Чибисов
- Николай Терехов – Чингис «Хан» Салбырын;
- Васиф «Агъай» Аббасов – Кантемир Калажоков;
- Павел «Берсерк» Шелест – Иса «Палач» Бегаев;
- Умар «Костолом» Муртазалиев – Николай «Колин Варвар» Горбунов;
- Иван «Ф1» Абрамов – Шариф «Басмач» Шарипов;
- Имомдод «Камнедробитель» Курбанов – Иван «Мастак» Нушкин;
- Магомед Магомедов – Артур «Король» Свиридов;
- Александр Сидоренко – Василий «Джамбо» Капустин;
- Давид «Лобан» Лобанов – Матин «Торнадо» Шаропов;
- Павел «Близнец» Федотов – Никита Никитин;
- Максим «Балу» Бармин – Руслан «Ярый» Алияров;
- Абудулло «Памирский волк» Абдуллоев – Роналдо Губиянов
Где смотреть и во сколько Топ Дог 22
- Время начала турнира в 19:00 по Мск
- Прямую трансляцию покажет телеканал UDAR.
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