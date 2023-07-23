29 июля в Казани пройдет турнир TOP DOG 22 по кулачным боям. В главном бое вечера встретятся Николай «Чибис» Чибисов и Иса «Тандовский» Исаев. Бой пройдет в формате 5 раундов.

В втором по значимости бое вечера встретятся Чингис «Хан» Салбырын и Николай Терехов. Бой будет за титул чемпиона в легчайшем весе.

Полный кард TOP DOG 22:

Иса «Тандовский» Исаев – Николай «Чибис» Чибисов

Николай Терехов – Чингис «Хан» Салбырын;

Васиф «Агъай» Аббасов – Кантемир Калажоков;

Павел «Берсерк» Шелест – Иса «Палач» Бегаев;

Умар «Костолом» Муртазалиев – Николай «Колин Варвар» Горбунов;

Иван «Ф1» Абрамов – Шариф «Басмач» Шарипов;

Имомдод «Камнедробитель» Курбанов – Иван «Мастак» Нушкин;

Магомед Магомедов – Артур «Король» Свиридов;

Александр Сидоренко – Василий «Джамбо» Капустин;

Давид «Лобан» Лобанов – Матин «Торнадо» Шаропов;

Павел «Близнец» Федотов – Никита Никитин;

Максим «Балу» Бармин – Руслан «Ярый» Алияров;

Абудулло «Памирский волк» Абдуллоев – Роналдо Губиянов

Где смотреть и во сколько Топ Дог 22