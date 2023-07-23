Top Dog 22 Чибис — Иса Тандовский: кард участников, где смотреть, во сколько начало 29 июля

Теги Top Dog FC Кулачные бои Поп ММА Бокс/MMA/UFC

29 июля в Казани пройдет турнир TOP DOG 22 по кулачным боям. В главном бое вечера встретятся Николай «Чибис» Чибисов и Иса «Тандовский» Исаев. Бой пройдет в формате 5 раундов.

В втором по значимости бое вечера встретятся Чингис «Хан» Салбырын и Николай Терехов. Бой будет за титул чемпиона в легчайшем весе.

 

Полный кард TOP DOG 22:

  • Иса «Тандовский» Исаев – Николай «Чибис» Чибисов
  • Николай Терехов – Чингис «Хан» Салбырын;
  • Васиф «Агъай» Аббасов – Кантемир Калажоков;
  • Павел «Берсерк» Шелест – Иса «Палач» Бегаев;
  • Умар «Костолом» Муртазалиев – Николай «Колин Варвар» Горбунов;
  • Иван «Ф1» Абрамов – Шариф «Басмач» Шарипов;
  • Имомдод «Камнедробитель» Курбанов – Иван «Мастак» Нушкин;
  • Магомед Магомедов – Артур «Король» Свиридов;
  • Александр Сидоренко – Василий «Джамбо» Капустин;
  • Давид «Лобан» Лобанов – Матин «Торнадо» Шаропов;
  • Павел «Близнец» Федотов – Никита Никитин;
  • Максим «Балу» Бармин – Руслан «Ярый» Алияров;
  • Абудулло «Памирский волк» Абдуллоев – Роналдо Губиянов

Где смотреть и во сколько Топ Дог 22

  • Время начала турнира в 19:00 по Мск
  • Прямую трансляцию покажет телеканал UDAR. 

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